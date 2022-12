Tässä ovat Muodin huipulle -kisaajat – juontajana Miisa Grekov, vakiotuomari Sami Sykkö ja mentori Sofia Järnefelt

Laurin suunnittelutyyli on sukupuolirajoja rikkovaa minimalistista, tummaa avant-gardea sekä värikkäitä printtejä ja painokuoseja tamperelaisittain. Avainsanat: Unisex, ekologinen, eettinen.

Kaisan suunnittelussa värit, tarinat ja perinteiset suomalaiset käsityötekniikat yhdistyvät riemukkaiksi ja mukaviksi käyttövaatteiksi. Huoleton taiteilija rakastaa hämmästyttää ja ilahduttaa vaatteillaan, ja on luotsannut omaa vaatemerkkiään jo 12 vuoden ajan. Avainsanat: Leikkisyys, lempeys, tarinallisuus.

Krista on suunnittelija, jolle muutos on kaiken keskiössä. Suunnittelijana vastuullisuus on hänelle itseisarvo ja hän rikkoo töissään symmetriaa epäsymmetrialla.

Avainsanat: Monikäyttöisyys, muokattavuus, vastuullisuus, tarinallisuus, orgaanisuus.