VR:n pakkaskaaoksen seuraukset: Jopa 10 000 matkustajaa hakee korvausta

– Ympäri Suomea pitkään jatkunut pakkasjakso aiheutti sen, että junakalusto ei päässyt missään vaiheessa luontaisesti sulamaan reiteillään. Se on aiheuttanut ongelmia erityisesti paineilmajärjestelmään, joka vaikuttaa junien oviin, wc-tiloihin, vetureihin ja moneen muuhun asiaan. Se on aiheuttanut suurimmat haasteet, kertoo VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä .

– Kyllä niitä (korvaushakemuksia) on tullut reilusti. Puhuisin ihan kymmenestä tuhannesta kappaleesta. Siellä on mukana osaksi ihan EU-rautatieasetuksen mukaisia myöhästymiskorvauksia, mutta myös näistä meidän kalustohaasteista ja myöhästymisistä johtuvia hakemuksia, Tyynilä selvittää.

– Tällä hetkellä on kaikki paukut laitettu siihen, että saadaan asiakaskokemus mahdollisimman hyväksi seuraavien päivien aikana. En ole lähtenyt arvioimaan niitä, kun on pyritty ratkomaan näitä asiakkaan eduksi. Enemmän olen huolissani siitä ikävästä kokemuksesta, jota tästä on meidän asiakkaille aiheutunut, Tyynilä kommentoi.