HS: VR vaatii Väylävirastolta miljoonakorvauksia junakaaoksesta

VR vaatii Väylävirastolta miljoonakorvauksia junakaaoksesta

Julkaistu 14 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

VR aikoo hakea oikeusteitse yli neljän miljoonan euron korvauksia Väylävirastolta viime vuoden helmikuun mittavasta häiriöstä junaliikenteessä. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Lehti kertoo VR:n katsovan Väyläviraston olevan vastuussa ratavauriosta seuranneista tapahtumista.

VR:n veturin rikkoutuminen aiheutti Kouvolan ja Lahden välillä ratavaurion, joka lopulta pysäytti sinä päivänä koko Suomen kaukojunaliikenteen. VR:n mukaan sen kalustoa vaurioitui, koska Väylävirasto ei ryhtynyt riittäviin toimiin radan tarkastamiseksi ja korjaamiseksi.

HS:n mukaan Väylävirastolla on syyskuussa määräaika vastata VR:n vaatimukseen.

