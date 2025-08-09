HS: VR vaatii Väylävirastolta miljoonakorvauksia junakaaoksesta

VR aikoo hakea oikeusteitse yli neljän miljoonan euron korvauksia Väylävirastolta viime vuoden helmikuun mittavasta häiriöstä junaliikenteessä. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Lehti kertoo VR:n katsovan Väyläviraston olevan vastuussa ratavauriosta seuranneista tapahtumista.

VR:n veturin rikkoutuminen aiheutti Kouvolan ja Lahden välillä ratavaurion, joka lopulta pysäytti sinä päivänä koko Suomen kaukojunaliikenteen. VR:n mukaan sen kalustoa vaurioitui, koska Väylävirasto ei ryhtynyt riittäviin toimiin radan tarkastamiseksi ja korjaamiseksi.

HS:n mukaan Väylävirastolla on syyskuussa määräaika vastata VR:n vaatimukseen.