Ottelun ultimaattinen supersankari ei ollut jatkoerämaalin tehnyt Jack Hughes , vaan flow-tilaan päässyt maalivahti Connor Hellebuyck . Kassari otti muun muassa kolmannessa erässä maaliviivalta käsittämättömän mailatorjunnan. Jets-vahti tuntui päässeen kanadalaistähtien pään sisään, sillä ei saanut laattaa raameihin edes siinä tilanteessa, kun koko maali oli tyhjänä.

Sitä ennen tarinan käsikirjoitus kulki USA:n kannalta huolestuttavaa polkua. Sen turnauksen paras pakisto ja suurilta osin Kanadalle vertailukelpoinen hyökkäyskalusto jumittuivat liian passiiviseksi – kuten selkeämpi altavastaaja Leijonat välierässä.

Nathan MacKinnon

Vaikka Kanada oli finaalissa paljon niskan päällä, turnauksen voitti kuitenkin tasapainoisin ja ehjimmän matkan tehnyt joukkue.

Kanadan kapteeni ja sukupolvitähti Sidney Crosby loukkaantui puolivälierässä eikä pelannut enää mitalipeleissä. Kaiken useampaan otteeseen voittanut Crosby on napannut maajoukkueuransa viime metreillä pari ikävää ryppyä rekordiinsa. Viime keväänä MM-kisoissa shokkitappiolla ulos Tanskalle, ja nyt olympiaherruus karkasi valvovan silmän alla.