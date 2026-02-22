Kanadan ja USA:n olympiafinaali tarjoili käsittämättömän kiekkopaketin. Loppuottelu täytti kovat odotukset, mutta täyteen loistoonsa se irtautui vasta kolmannessa erässä. Kultaa voittanut Yhdysvaltojen joukkue oli jo ajautumassa Leijonien kohtaloon, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.
Kanada–USA 1–2 je. (0–1, 1–0, 0–0)
Happea! Olipahan paketti! Kokonaisuutena yksi kaikkien aikojen maajoukkuematseista.
Näitä tuntemuksia sai kuitenkin hieman odottaa. Olympiafinaali oli ensimmäiset 40 minuuttiakin loistavaa lätkää, mutta odotetulle epiikan tasolle päästiin vasta reilut kymmenen minuuttia ennen kolmannen erän loppua.
Sitä ennen tarinan käsikirjoitus kulki USA:n kannalta huolestuttavaa polkua. Sen turnauksen paras pakisto ja suurilta osin Kanadalle vertailukelpoinen hyökkäyskalusto jumittuivat liian passiiviseksi – kuten selkeämpi altavastaaja Leijonat välierässä.
Kolmannen erän viimeinen kymppi olikin sitten jäätävä sirkus. Yksilötaidon ja suunnanmuutospelin hurmaa, vailla huolta huomisesta. Pöydällä samaan aikaan olympiakulta. On sääli, ettei ratkaisevaa maalia saatu aikaan 60 minuutin puitteissa viiden kenttäpelaajan keinoin.
Ottelun ultimaattinen supersankari ei ollut jatkoerämaalin tehnyt Jack Hughes, vaan flow-tilaan päässyt maalivahti Connor Hellebuyck. Kassari otti muun muassa kolmannessa erässä maaliviivalta käsittämättömän mailatorjunnan. Jets-vahti tuntui päässeen kanadalaistähtien pään sisään, sillä ei saanut laattaa raameihin edes siinä tilanteessa, kun koko maali oli tyhjänä.