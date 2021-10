Voittoputkessa paahtavan NBA-seuran valmentaja yllätti – "Kaikkein suurimmat kehut on annettava Lauri Markkaselle"

Lauri Markkasen uran viides kausi NBA:ssa on alkanut kaksijakoisesti. Heittotaidoistaan tunnettu laituri ei ole onnistunut heittopelissään ensinkään. Kun kautta on kulunut viisi ottelua, jyväskyläläinen on tehokkaimmillaan yltänyt 13 pisteen iltaan.

Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti toistaiseksi pienellä otannalla on vain 30,5, ja kolmen pisteen heittojen prosentti on 23,3. Kumpikin lukema on kaukana hänen uransa keskiarvoista 43,7 ja 36,3 prosenttia.

Mitä hyökkäyspään tilastot eivät kuitenkaan paljasta, on se, että puolustuspäässä Markkanen on onnistunut Cavaliersissa toistaiseksi erinomaisesti. Se on merkillepantavaa, sillä juuri puolustamisen, etenkin yhdellä yhtä vastaan tilanteissa, katsottiin olevan hänen suurimpia heikkouksiaan Chicago Bullsissa.

Vielä yllättävämmäksi Markkasen onnistumisen puolustuspäässä tekee se, että hän on pelannut käytännössä kaikki viisi ottelua kolmospaikalla eli pienempänä laitahyökkääjänä. Tuolla paikalla häntä kokeiltiin epäonnistuneesti myös Chicagossa, mutta Clevelandissa homma on rullannut.

Markkasen tyypillisin pelipaikka ja rooli NBA:ssa ennen tätä kautta on ollut kenttää venyttävä iso laitahyökkääjä.

Erityisesti edellisen ottelun jälkeen Markkanen sai kiitosta panoksestaan, kun hän teki Los Angeles Clippersin tähtipelaajan Paul Georgen illasta tuskaisen. Suomalaisen vartioima George jäi 20 pelitilanneheitollaan vain 12 pisteeseen.

213-senttisen Markkasen pelaaminen kolmospaikalla on mahdollistanut Clevelandin päävalmentajalle J.B. Bickerstaffille sen, että avausviisikossa on kolme yli 210-senttistä pelaajaa. Kahden ensimmäisen tappiopelin jälkeen joukkueen oman korin varjelu on ollut sen ansiosta rautaista kolmessa perättäisessä voitossa.

– Hän on se syy, miksi se toimii. Hänen halukkuutensa tehdä niin ja uhrata hieman mukavuutta omasta pelistään. Hän se syy, miksi olemme onnistuneet siinä toistaiseksi ja miksi olemme saaneet sen toimimaan, Bickerstaff kehui Markkasta Cleveland.comin mukaan.

"Se on vaikuttanut hänen heittoonsa"

Ison laitahyökkääjän paikalla on pelannut erinomaisesti tulokaskautensa aloittanut Evan Mobley, ja sentterinä isoja minuutteja illasta toiseen urakoi tähtipelaaja Jarrett Allen, puolustuspään erikoismiehiä kumpikin.

– Evanin ja Jarrettin kanssa tiesimme oikeastaan jo ennen kautta, mitä heiltä voi odottaa. Kaikkein suurimmat kehut on annettava Lauri Markkaselle. Hän on pelannut paikalla, joka ei tule hänelle luontaisesti. Hän vartioi pelaajia, joita hänen ei ole yleensä tarvinnut vartioida. Mielestäni hän teki loistavaa työtä (Clippersiä vastaan) puolustaessaan pallollista pelaajaa ja suorittaessaan vaihtoja ja pelisuunnitelmiamme, Bickerstaff kiitteli.

Cavaliersin voittoon päättyneen Clippers-ottelun jälkeen kehut varmasti maistuivat, sillä hyökkäyspäässä Markkanen jäi sivurooliin. Seitsemän pistettä oli kauden toistaiseksi heikoin saldo. Myös pelitilanneheittojen määrä putosi seitsemään, ensimmäistä kertaa alle kymmeneen koko kaudella.

Markkasen neljästä kolmeen pisteen heitosta ei uponnut yksikään.

– Tämä on hänelle erilaista. Se on mielestäni vaikuttanut hänen heittoonsa hieman, koska hän tekee paljon erilaisia asioita puolustuspäässä. Mutta se vaiva, jonka hän jatkuvasti näkee, jos hän vain jatkaa sillä tiellään, heitto alkaa kyllä upota, Bickerstaff uskoi.

"Lauri osaa heittää palloa hemmetin hyvin"

Päävalmentajan lisäksi myös Jarrett Allen tuntuu vakuuttuneen ison kolmikon yhteensopivuudesta.

– Minä olen puolustava pelaaja, Evanista tulee vuoden tulokas ja Lauri osaa heittää palloa hemmetin hyvin, Allen ynnäili The Athleticille.

Kausi on toki vasta alussa, mutta edellä mainitun kolmikon yhteispeli ja takamiesten Collin Sextonin, Darius Garlandin ja Ricky Rubion taitoarsenaali saattaa tuottaa odotettua enemmän voittoja NBA:n runkosarjassa. Myös veteraani Kevin Love näyttää nousseen pahimmasta alhostaan ja antaa penkiltä tärkeää tulitukea etukentälle.