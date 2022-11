Näin Utahissa häkellyttänyt Lauri Markkanen nousee vieläkin isommaksi supertähdeksi NBA:ssa – Jazz-sisäpiiriläinen uskoo: "Hän pystyy kyllä siihen"

Tulosruutu käsitteli Lauri Markkasen ja Utahin tulikuumaa alkukautta NBA:ssa torstain lähetyksessään. Katso video artikkelin pääkuvaa klikkaamalla.

Tähän ei ennen kauden alkua uskonut juuri kukaan.

Tähtipelaajansa seurasta tyhjentänyt Utah Jazz on tällä hetkellä NBA:n läntisen konferenssin kärkijoukkue.

Supertähti Donovan Mitchellin siirrossa Cleveland Cavaliersista kaupantekijäisinä hankitusta roolipelaajasta Lauri Markkasesta on puolestaan kuoriutunut lähes pysäyttämätön, supertähtitason pisteidentekijä NBA:ssa.

Salt Lake Cityn paikallismediassa KSL Sportsissa Utah Jazzia seuraava Ben Anderson myöntää MTV Urheilulle suoraan olleensa yksi monista ällikällä lyödyistä asiantuntijoista.

– Tämä on joukkue, jolta ei odotettu voittoja ennen kauden alkua. Monikaan ei olisi ollut yllättynyt, vaikka Jazz olisi saanut kasaan alle kuusi voittoa ensimmäisen puolentoista kuukauden aikana, Anderson luotaa.

Nyt Jazz on kuitenkin vain kolmessa viikossa, kymmenen voiton ja vain kolmen tappion saldollaan, karistanut spekulaatiot kyynisestä NBA:n ensi kesän varaustilaisuuden kärkisijojen tavoittelusta. Tankkaamisen sijaan joukkue näyttää olevan matkalla pudotuspeleihin.

– Moni luuli, että tarkoitus oli hävitä otteluita tahallaan ja tavoitella varaustilaisuudessa Victor Wembanyamaa Ranskasta. Se ei kuitenkaan ole pitänyt lainkaan paikkaansa. Kokeneet pelaajat ovat olleet hyviä, koko joukkue on ollut hyvä, ja he ovat löytäneet yhteisen sävelen todella hienosti. Moni odotti minun laillani, että sen sävelen löytyminen kestäisi jonkin aikaa. He saivat kuitenkin lentävän lähdön kauteen, Anderson kuvailee.

"He pelaavat eurooppalaisella tyylillä"

Tällä hetkellä superlahjakkaasta ja ensi kesän oletettavasta ykkösvarauksesta Wembanyamasta haaveilee Utahissa enää harva. Tuosta haaveesta luopuminen ei kuitenkaan ole juuri kirpaissut, sillä joukkue näyttää jo nyt löytäneen voittavan sapluunan NBA:ssa.

Utah Jazzin seurajohtoon viime joulukuussa palkattu Boston Celtics -legenda Danny Ainge käynnisti koko projektin kesällä alusta kauppaamalla suurimmat tähdet Donovan Mitchellin johdolla muihin seuroihin tulevia varausvuoroja ja nuorempia pelaajia vastaan.

Nyt kun Mitchell-kaupassa hankitusta 213-senttisestä Markkasesta on tullut kaikilla mahdollisilla tavoilla pisteitä nakuttava tähtipelaaja, ja Utah on kellistänyt viime kauden pudotuspelijoukkueita illasta toiseen, Ainge vaikuttaa joko onnekkaalta tai täydelliseltä nerolta.

Andersonin mukaan totuus on jotain siltä väliltä.

– Uskon, että Danny Ainge tunnistaa asioita, mitä NBA:ssa tapahtuu tällä hetkellä. Hän ehkä osasi nähdä jotain, joka toimisi parketilla tavalla, mitä jotkut muut NBA:n seurajohdot eivät ehkä osanneet, Anderson tuumaa.

– Utahilla on isoja kavereita, jotka voivat levittää hyökkäyspeliä niin kuin Kelly Olynyk ja Lauri Markkanen, sekä pelaajia, jotka syöttävät palloa mielellään. He pelaavat eurooppalaisella tyylillä, joka on Dannylle tuttu Bostonista.

Aingen palkkaama päävalmentaja Will Hardy, 34, on saanut verrattain nimettömän joukkueen loistamaan aggressiivisella ja yhtenäisellä joukkuepelaamisella, jonka keskiössä on pallon liikkuminen mieheltä miehelle vapaisiin heittopaikkoihin.

– Hardy on ylittänyt kaikki odotukset. Hänellä tuntuu olevan hyvä ote pelistä ja pelaajistaan. Hän ei nosta itseään pelaajien yläpuolelle ja on saanut joukkueensa luottamuksen, Anderson kuvailee.

Pelaajien pistesarakkeet ovat täyttyneet tasaisesti, ja aiemmin urallaan kakkosviulua soittaneet yksilöt näyttävät nyt voittavan joukkueen avainmiehiltä. Paljon päävalmentajan onnistumisesta kertovat myös koko joukkueen tilastot.

Arvostetun Cleaning the Glass -sivuston data-analyysin mukaan Jazzilla on alkukaudella ollut koko NBA:n toiseksi paras hyökkäys. Dunks and Threes -sivuston analyysin mukaan taas Utahin hyökkäys on ollut toistaiseksi liigan neljänneksi tehokkain Bostonin, Clevelandin ja New Orleans Pelicansin jälkeen.

Miten Hardy on onnistunut siinä?

Yksinkertaisesti ilmaistuna Hardyn Utah hakee hyökkäyksissä vapaata miestä syöttöralleillaan ja pyrkii ratkaisuihin nopeasti, mieluiten kolmen pisteen kaaren takaa. Joukkueen kaukoheitot ovat toistaiseksi uponneet lähes 40 prosentin tarkkuudella.

Toistaiseksi joukkue on hyötynyt poikkeuksellisen hyvin myös hyökkäyspään levypalloista.

– Hardy tuntuu tietävän, miten NBA:ssa kannattaa hyökätä ja pelata tällä hetkellä, mutta samaan aikaan hän ei ole juuttunut väkisin tiettyyn pelityyliin, vaan hän muokkaa joukkuetta illasta toiseen siten, että se voisi voittaa ottelun, Anderson näkee.

Boston Celticsin apuluotsin paikalta Utahiin naaratulle nuorelle Hardylle lyötiin heti käteen tulokaspäävalmentajalle harvinainen viiden vuoden sopimus.

– Häneen todella uskottiin, ja toistaiseksi hän on osoittanut kaiken sen arvoiseksi.

"Tämä ei ole se pelaaja, jonka kuvittelin Jazzin saaneen"

Epäitsekästä joukkuepelaamista korostava pelityyli on istunut kuin nakutettu Lauri Markkaselle, joka oli aiemmissa seuroissaan Chicago Bullsissa ja Clevelandissa jäänyt enemmän tai vähemmän palloa itselleen kahmineiden tähtien varjoon.

– (Viime kaudella) hän vain seisoi periaatteessa kolmen pisteen kaaren takana venyttämässä kenttää muille, eikä se maksimoinut lainkaan sitä, mitä hän pystyy tuomaan peliin. Hän on loistava leikkaamaan korille, hän pystyy tuomaan pallon nopeasti kentän poikki, ja hän on parempi pallon kanssa kuin odotin, Anderson luetteloi.

Utahissa Markkanen on saanut aseman joukkueensa ykköshevosena ja lyönyt tiskiin vastaansanomattomat näytöt ensimmäisessä 13 Jazz-ottelussaan. Suomalaislaituri on napsinut keskimäärin huimat 22,7 pistettä ja 8,8 levypalloa ottelua kohden.

– Tämä ei ole se pelaaja, jonka kuvittelin Jazzin saaneen. Luulen, että tämä on myös eri pelaaja, jonka Jazz kuvitteli saaneensa, enkä usko edes Clevelandin tajunneen luopuvansa tällaisesta pelaajasta, Anderson kuvailee.

Erityisesti Markkasen entistä aggressiivisempi pelityyli ja pelottomat ajot korille ovat tehneet vaikutuksen utahilaistoimittajaan.

– Hänen kokonsa on aina ollut hyödyksi hänelle, mutta hän ei ole aiemmin käyttänyt sitä tavalla, joka antaa hänelle mahdollisuuden olla tähti. Nyt hän myös donkkaa paljon enemmän kuin aiemmin.

– Aiemmin NBA-urallaan hän on tilastoinut alle yhden donkin per ottelu (0,7) ja nyt hän on donkannut lähes kaksi kertaa ottelua kohden (1,8 kertaa). Se vaatii fyysisyyttä ja omistautumista, eikä hän ole pelannut ennen tällä tavalla, Anderson huomauttaa.

Donkkaustensa lisäksi Markkanen on löytänyt tehokkuuden muutenkin lähempänä koria. Kahden pisteen heittojen onnistumisprosentti on pompannut 51,6:sta tasan 65:een samalla, kun heittoyritykset kaaren sisäpuolella ovat kasvaneet 6,2:sta yli yhdeksään (9,5) ottelua kohden.

Nuo lukemat tekevät Markkasesta eliittitason hyökkäyspään pelaajan NBA:ssa.

– Voisin lyödä vetoa, että Utah Jazz luuli Collin Sextonin olevan paras pelaaja, jonka he saivat siinä kaupassa (Clevelandin kanssa), mutta toistaiseksi se pelaaja on ollut kirkkaasti ja yksiselitteisesti Lauri Markkanen, Anderson kiteyttää.

Viimeinen askel vaatii itsekkyyttä

Andersonin mukaan on selvää, että monipuolinen ja myös puolustuspäässä tällä kaudella loistanut Markkanen on lahjakkain 213-senttinen pelaaja, joka Utahin riveissä on koskaan pelannut.

Markkasen panos Jazzin voittokulussa on huomattu yleisemminkin Salt Lake Cityssä.

– Hänestä on nopeasti tullut fanien suosikki. Kaikki tietävät, että hän on joukkueen paras pelaaja. Hän on moottori, joka saa tämän joukkueen kulkemaan. Ihmiset ajattelevat jo, että hän on pelaaja, jonka ympärille joukkuetta voi rakentaa. Fanit tulevat varmasti ostamaan paljon hänen paitojaan, Anderson kuvailee.

Salt Lake City on Yhdysvaltojen mittakaavassa pieni, 200 000 asukkaan kaupunki, mikä istunee Markkasen pirtaan hyvin.

– Hän on pikkukaupunkiin sopiva kaveri. Hän ei vaikuta kaverilta, jolla olisi kiire päästä Los Angelesiin tai New Yorkiin pelaamaan valtavalla markkina-alueella. Hän on maanläheinen kaveri ja se sopii ihmisten mentaliteettiin täällä Utahissa, Anderson näkee.

Andersonin näkemyksen mukaan niin hyvä kuin Markkanen onkaan ollut, hän ei ole kuitenkaan vieläkään lyönyt aivan parastaan pöytään NBA:ssa. Siis aivan sellaisen tason dominointia ja peliin haltuun ottamista, jota saatiin todistaa alkusyksystä koripallon EM-kisoissa.

Prahassa ja Berliinissä pelatun turnauksen voikin nähdä eräänlaisena alkupisteenä Markkasen matkalla tähdeksi.

– Laurin otteet EM-kisoissa olivat varmasti silmiä avaavia niin Jazzille, hänen joukkuekavereilleen kuin myös Laurille itselleen, että hän pystyi tekemään noita kaikkia asioita.

Viimeisen askeleen ottaminen matkalla supertähteyteen onkin Andersonin mukaan muun muassa Kroatia-ottelussa nähdyn yksilödominoinnin (43 pistettä) monistaminen NBA-parketille.

– Vaikka hän pärjää juuri nyt sen vuoksi, että Jazz pelaa joukkue edellä, NBA:ssa yleensä joukkueet, joilla on isot tähdet, voittavat säännöllisesti otteluita läpi kauden. Jos Jazz haluaa jatkaa voittamista tällä tahdilla, Laurin pitää nousta vielä ylemmäs ja ottaa vielä enemmän tähden elkeitä peliinsä.

Esimerkiksi viime viikolla koetussa tappiossa Dallas Mavericksia vastaan Markkanen otti vain kymmenen pelitilanneheittoa, mikä on aivan liian vähän hänen tasoiselleen pelaajalle. Suomalaislaiturin pitäisi Andersonin mukaan ottaa joka ilta 15–20 pelitilanneheittoa jo ihan Jazzin menestyksenkin kannalta.

– Chicagossa hän oli vielä nuori, ja Clevelandissa häntä ei vain käytetty niin. Mutta Jazz varmasti haluaa hänen ottavan enemmän heittoja itselleen ja kehittyvän tähdeksi. Jopa muut pelaajat, kuten Malik Beasley, ovat puhuneet Markkasen pääsemisestä tähdistöpeliin. Se vaatii häneltä joskus hieman enemmän itsekkyyttä kuin hänellä luontaisesti ehkä onkaan. Se on hänen pelinsä seuraava kehitysvaihe, Anderson näkee.

– Hänen on jokaisella neljänneksellä pidettävä huoli siitä, että hän jättää jälkensä otteluun samalla tavalla kuin hän teki EM-kisoissa Suomen paidassa.

Anderson käyttää termiä tappajanvaisto.

– Hän tietää, että hän on paras pelaaja kentällä, joten hänen on vaadittava pallo itselleen ja otettava ottelu haltuunsa niin kuin Luka Doncic usein tekee Dallasissa. Siihen tämä liiga on menossa.

Tuon askeleen ottamisen jälkeen Markkasen nimi mainittaisiin jatkossa samassa porukassa muiden NBA:n eurooppalaisten supertähtien Doncicin, Nikola Jokicin ja Giannis Antetokounmpon kanssa.

– Hän pystyy kyllä tekemään sen, ja kyllä hän voi jatkossakin valita omat iskunhetkensä, mutta hän voi todellakin olla yhä nykyistä dominoivampi pelaaja, Anderson lataa.