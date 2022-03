Lauri Markkasen Cleveland yhtäkkiä kuilun partaalla – loppukauden menestyssaumat kulminoituvat kahteen asiaan

Cavaliers onnistui katkaisemaan kolmen ottelun tappioputkensa tiistain vastaisena yönä, kun se voitti Orlando Magicin riemastuttavasti NBA:ssa. Voitto oli tärkeä pudotuspelipaikkaa ajatellen, mutta joukkue koki karmean takaiskun, kun avausviisikon Evan Mobley joutui jättämään kentän nilkkavamman takia.

Cavaliersin sairaslista oli mittava jo ennen Mobleyn loukkaantumista. Sentteri Jarrett Allen ja pelintekijä Rajon Rondo ovat olleet viime otteluista sivussa. Kausi on jo jäänyt kesken Collin Sextonilta, Ricky Rubiolta ja Dean Wadelta, jotka kaikki pelasivat isoja minuutteja alkukaudesta.

Cleveland on tällä hetkellä itäisen konferenssin seitsemäntenä. Konferenssin kuusi parasta menee suoraan pudotuspeleihin, ja sijoilla 7-10 olevat joukkueet joutuvat pielaamaan karsintaottelut pääsystä playoffeihin. Pelejä on jäljellä kahdeksan, ja Cavaliersillä on vielä mahdollisuudet kivuta kuudenneksi ja suoraan pudotuspeleihin. Se vaatii kuitenkin venymistä.

Puolustuspeli

Clevelandin tilanne niin sanottujen isojen pelaajien kohdalla on hälyttävä. Joukkueessa laadukkaita isoja miehiä on tällä hetkellä vain kaksi: Lauri Markkanen ja Kevin Love. Se vaikuttaa erityisesti puolustuspeliin, joka on ollut joukkueen menestyksen salaisuus.

The Athleticin toimittaja Michael Russo arvioi, että puolustuspeli on erittäin vahvaa, kun Jarrett Allen, Evan Mobley ja Lauri Markkanen ovat kaikki pelikunnossa.

– Jos Mobley on ulkona, pitää Markkasen ja Loven ottaa roolia. Joukkueen heittäjien pitää pelata myös puolustusvoittoisemmin, Russo pyörittelee.

Allen on ollut sivussa sormen murtuman takia jo 11 ottelua, eikä paluusta ole tiedotettu. Mobleyn nilkkavamman vakavuus ei ole vielä selvinnyt. Cleveland tarvitsee ainakin toisen heistä pelikuntoon pärjätäkseen. Athleticin kaivamien tilastojen valossa Clevelandin peli on todella laadukasta, jos joukkue saa parhaan viisikon jalkeille.

Pelin tärkeä osa on kolmikko Markkanen-Allen-Mobley puolustuspäässä. Athleticin arvion mukaan joukkue pärjää, jos Mobley tai Allen puuttuvat, mutta kolmikon ollessa kasassa arvostettu lehti puhuu jo puolustuspään dominoinnista.

Joukkueen sielu

Clevelandin ehdoton tähtipelaaja tällä kaudella on ollut pelintekijä Darius Garland. Taiturimainen väkkärä on pitänyt joukkuetta pystyssä läpi kauden, mikä näkyy myös tilastoissa. Garland on nakuttanut 21,5 pistekeskiarvolla ja pelannut 35,8 minuuttia peliä kohden.

Loukkaantumissuman keskellä Garland on ottanut vastuuta. Viimeisessä kymmenessä ottelussa 22-vuotias pistelinko on kellottanut peliä kohden 40,9 minuuttikeskiarvolla ja pussittanut palloa sisään keskimäärin 26 pistettä ottelussa.

Garland oli myös Orlandoa vastaan joukkueensa paras korintekijä 25 pisteellä. Miehen panos joukkueelle on tällä hetkellä korvaamaton, mutta Garland antaa paljon tunnustusta muille.

– Voitto todistaa, että pelaamme sydämellä. Ei ole väliä ketkä ovat kentällä, kaikki suoriutuvat vahvasti, Garland totesi viimeisen voiton jälkeen.

Vahva joukkuepeli

Clevelandin vahvuus on alusta asti ollut joukkuepeli. Joukkue hitsautui yhteen nopeasti kauden alussa, ja se on heijastunut otteisiin entistä vahvemmin. Varsinkin Lauri Markkanen on ollut usein hyvällä tuulella pelien jälkeisissä haastatteluissa ja heittänyt vitsiä joukkuekavereidensa kesken, kun Chicagossa Markkasen kehonkieli viesti täysin päinvastaista.

Valmentaja J.P. Bickerstaff nosti joukkuehengen esiin taas viimeisen ottelun jälkeen.

– Joukkue jatkaa yhtenäisyyden osoittamista. He taistelevat toistensa puolesta. Loukkaantumiset voivat olla henkisesti vaikeita, mutta joukkue pysyy kasassa, Bickerstaff sanoi mediatilaisuudessa.

Lauri Markkanen on ollut tärkeä palanen joukkueessa, varsinkin kun tarkastellaan puolustuspelaamista. Hyökkäyssuuntaan suomalainen on pelannut hieman kehnommin kuin aikaisemmin, mutta radikaalia laskua aikaisempaan ei ole nähty. Esimerkiksi heittoprosentti on sama kuin hänen NBA-uransa keskiarvo eli 44%.

Puolustuspelaamisen mittaaminen ei ole niin yksinkertaista kuin hyökkäyspään tehojen tarkastelu. Tilastot puhuvat Markkasen puolesta. Plusmiinus-tilastossa suomalainen on joukkueensa toiseksi paras lukemalla +3,2 pistettä per peli. Koko NBA:n mittakaavassakin lukema riittää sijalle 65.

Viime aikoina suomalaisen hyökkäyspelikin on sujunut paremmin, sillä viimeisen kymmenen ottelun pistekeskiarvo on komeat 17,8 ja koreja on syntynyt 51,4 prosentin heittotarkkuudella.