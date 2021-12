Cleveland on NBA-kauden myönteisin yllättäjä – mutta mikä on Lauri Markkasen osuus

Se ei ole sattumaa, sillä Cavaliersin alkukauden otteluohjelma – vastustajien voittosuhteella ja vieraspelien määrällä mitattuna – on ollut yksi NBA:n kovimmista. Lisäksi Cleveland menetti marraskuussa aloitusviisikkonsa toisen takamiehen Collin Sextonin koko loppukaudeksi polven kierukkavamman takia ja lukuisien muiden joukkueiden tavoin useita pelaajia koronaprotokollan vuoksi, mutta on jatkanut porskuttamista.

Cavaliersin 20-vuotias ja 211-senttinen laitahyökkääjä Evan Mobley on alkukauden perusteella suosikki Vuoden tulokas -palkinnon voittajaksi. Yhdessä 208-senttisen keskushyökkääjän Jarrett Allenin kanssa Mobley on tukkinut korinalustan niin hyvin, että korin läheisyydessä Cavaliersin puolustus oli alkukaudesta vastustajan heittoprosentilla mitattuna ajoittain NBA:n parasta.

Clevelandin pelinjohtaja Darius Garland on palloscreenien käyttäjänä erinomainen, ja vaihtopenkillä aloittava espanjalainen veteraanivaihtomies Ricky Rubio on Sextonin poissa ollessa täyttänyt kakkospelinjohtajan tehtävät kiitettävästi.

Tuttu pelaaja, uusi pelipaikka

Markkanen on siirtynyt uudelle pelipaikalle, pieneksi laitahyökkääjäksi. Tämä on ollut pakon sanelemaa, sillä Clevelandin miehistön suurin heikkous laitapelaajien puute. Markkasen pelitilanneheittotarkkuus on notkahtanut, ja joulukuun ajan hän on tarponut heittolamassa: suomalaisen pelitilanneheittoprosentti on 38, kolmosten 29,9 prosenttia ja pistekeskiarvokin on vain 11,4 ottelua kohti.