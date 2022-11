Kansanedustaja Antero Laukkanen sai tiedon kuolemaan johtavasta taudista syntymäpäivänään sähköpostilla

Toukokuun lopussa, Antero Laukkasen syntymäpäivänä, hän sai sähköpostin josta kävi ilmi, että hän sairastaa parantumatonta lihasten toimintaa rappeuttavaa ALS-tautia.

Laukkanen arvelee, että niin vakavaa tietoa ei olisi ollut tarkoitus lähettää sähköpostilla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olin tietenkin aika ällistynyt ja aivan täysin tyrmistynyt, enkä oikein saanut ajatuksesta kiinni… Aikani istuin siinä eduskunnan työhuoneessani ja soitin sitten vaimolleni, joka purskahti heti itkuun kun hoitajana tiesi heti mitä se tarkoittaa, Laukkanen muistelee.

– Se oli moka [sähköpostiviesti] todella. Näitä nyt valitettavasti tänä digiaikana tapahtuu. On kiirettä ja ylikuormitusta ja hoidetaan vain asioita, eikä ehkä huomata hoitaa ihmisiä.

”Henkeni on luja”

ALS-taudin edetessä lihakset menettävät vähitellen hermoyhteytensä ja surkastuvat. ALS johtaa kuolemaan, kun hengityslihakset lakkaavat toimimasta liikehermojen tuhouduttua.

Arviot ALS-tautia sairastavien määrästä vaihtelevat – Suomalaisen Lääkäriseura Duodecim ry:n mukaan sitä sairastaa noin 350 suomalaista.

Tämän hetken vointiaan Laukkanen kuvailee lyhyellä sananparrella.

MTV Uutiset Viiden jälkeen nähdään joka arkipäivä MTV3-kanavalla kello 16.58 alkaen. Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa. Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live.

– Jos kolmeen sanaan kiteyttää, niin henkeni on luja, uskoni on vahva ja kroppani on heikko, Laukkanen summaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Hoitotarpeen arvioinnissa kestänyt kohtuuttoman pitkään

Kansanedustajuuden lisäksi Laukkanen on Espoon kaupunginhallituksessa ja hän on pitkään tehnyt työtä esimerkiksi vammaispalveluiden parantamiseksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Espoossa asuva Laukkanen on ollut tyytymätön kotikunnassaan saamaansa hoitoon. Jo pelkästään hoidon tarpeen arvioinnissa on kestänyt useita kuukausia.

– On ällistyttävää, että on mennyt viisi kuukautta, ennen kuin viime viikolla oli ensimmäinen tapaaminen vammaispalveluiden kanssa, jotka sitten arvioivat minkälaista hoitoa minä tarvitsen. Kun kysyin kuinka pitkään arviointi tämän tapaamisen jälkeen kestää, niin he sanoivat että voi mennä kolmekin kuukautta.

– Totesin siihen, että on mahdollista, että potilas jopa kuolee ennen kuin Espoo saa edes hoidon arvioinnin tehtyä, Laukkanen kertoo.

Päällikkö pahoitteli suorassa lähetyksessä

Samassa ohjelmassa puhelimitse tavoitettu Espoon vammaispalveluiden päällikkö Anu Autio pahoittelee, että Laukkasen tilanteen käsittelyssä on kestänyt niin pitkään.

– Olen pahoillani siitä, että meidän palvelut eivät ole vastanneet odotuksia tässä tilanteessa ja missään tapauksessa näin kauaa ei tulisi kenenkään joutua odottamaan. Tällä hetkellä meidän hakemukset käsitellään kolmessakymmenessä päivässä, Autio kertoo.

– Toki tällaiset tilanteet, jossa henkilö sairastaa nopeasti etenevää sairautta kuten ALS, joka on raskas sitä sairastaville ja heidän läheisilleen, niin meidän sosiaalityö toki tekee kiireellisyyden arviointia ja pyritään mahdollisimman nopeasti ratkaisemaan näissä tilanteissa ne palvelutarpeet ja tekemään ne tarvittavat päätökset, Autio kommentoi puhelimessa.

"Espoolainen vastaus"

Laukkanen kertoo tuntevansa Espoon vammaispalvelut kohtuullisen hyvin, sillä hän on jo yli kymmen vuotta pyrkinyt auttamaan pysyvien vammojen kanssa eläviä ihmisiä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vammaispalveluiden päällikön vastaus ei varsinaisesti vakuuta Laukkasta.

– Tämä on hyvin tyypillinen espoolainen vastaus, jossa pyritään ja tehdään ja [sanotaan] kyllä me parhaamme teemme. Kuitenkin tämä tilanne jatkuu vuodesta toiseen. Espoon tarkastuslautakunta on useita kertoja huomauttanut, että Espoossa eivät nämä hoidon arvioinnit toteudu niin kuin pitäisi, mutta muutosta ei näytä tulevan.

– Nyt on sitten valitettavasti omakohtainen kokemus, jota en olisi toivonut, Laukkanen toteaa.

Kansanedustaja ei toivo erikoiskohtelua, vaan hän on pahoillaan monen espoolaisen veronmaksajan puolesta.

– Oikeastaan suren niitä kaikkia espoolaisia vammaisia, jotka ovat kaikki nämä palvelut veronmaksajina itse maksaneet. Sitten kun heillä on se tarve, niin he eivät saa sitä palvelua mikä heille kuuluu ja se ei voi olla oikein, Laukkanen pahoittelee.

– Meidän erikoissairaanhoito on menossa rikki, ihan niin kuin perusterveydenhoito. Espoossa tämä on erityisen rankkaa sen takia, että viime vuonnakin teimme 200 miljoonaa euroa ylijäämää. Mietin, että eikö siitä olisi muutamaa miljoonaa irronnut näiden resurssien parantamiseen.

Katso alla olevalta videolta koko Antero Laukkasen koskettava haastattelu, jossa hän kertoo muun muassa miten hän suhtautuu lohduttomien tosiasioiden kanssa elämiseen.

15:51