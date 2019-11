Kolmen lapsen kotiäidillä todettiin synnynnäinen sairaus vasta nelikymppisenä – leposyke huiteli hirmulukemissa: "Lääkäri ei voinut uskoa, että olen hengissä"

"Huonoa olo kesti puolitoista vuotta"

"Tästäkö minun pitää maksaa"

"Terveydenhuoltojärjestelmä on hirveän eriarvoinen"



Viime keskiviikkona Hani kertoi tarinansa kansanedustajille Suomen köyhyyden vastaisen verkoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) oli yksi paikallaolijoista.



– Hänen tarinansa vahvisti sen käsityksen, että meidän terveydenhuoltojärjestelmämme on hirveän eriarvoinen. Jos syystä tai toisesta on työelämän ulkopuolella, on huonommat mahdollisuudet saada kunnollisia terveystarkastuksia, Alanko-Kahiluoto kommentoi.



Myös Hani kokee, että asia on Alanko-Kahiluodon kuvaamalla tavalla. Hän uskoo, että yksi syy siihen, että sydänvika todettiin niin myöhäisessä vaiheessa, on hänen taustansa kotiäitinä.



– Ei minulla ollut terveystarkastuksia ollenkaan, sillä olin kotona lasten kanssa.



Alanko-Kahiluodon mukaan yksi ongelma onkin se, että ihmiset jäävät yksin.



– Hirveän paljon aiemmin pitäisi hoitaa ihmisiä, että se olisi inhimillisesti oikein. Ja kyllä se säästäisi yhteiskunnan kustannuksia, Alanko-Kahiluoto kommentoi.