Voimakas talvimyräkkä rantautuu Suomeen, lunta voi tulla jopa 30 senttiä – näin myrsky etenee ja vaikuttaa

MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen kertoo, että jo aamuun mennessä lunta on ehtinyt sataa niin paljon, että esimerkiksi tiet voivat olla paikoin tukossa.

– Ajokeli voi olla lumipyryn ja voimakkaan tuulen takia Etelä- ja Keski-Suomessa jo aamulla erittäin huono. Maan pohjoisosissa on vielä poutaista ja pakkanen on kireää. Lapissa pakkasta voi olla aamulla jopa 30 astetta. Maan keskiosissa pakkasta on kymmenisen astetta.