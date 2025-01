Meteorologi varoittaa: Huono ajokeli jatkuu ainakin kaksi päivää – näin paluuliikenne arkeen on sujunut

Liikenteessä maltti on nyt valttia.

Lumipyry on tiistaiaamun aikana levinnyt laajalti maan etelä- ja lounaisosan ylle. MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että lumentulo jatkuu, ja iltapäivällä tulee maan keskiosassakin lunta.

– Monenlaisiin viivytyksiin kannattaa liikenteessä varautua. Ajokeli on etelässä jopa erittäin huono lumentulon, pölisevän lumen ja heikon ajonäkyvyyden takia, Rintaniemi varoittaa.

Fintrafficin tieliikennekeskuksesta vahvistetaan, että koko päivän saa varautua huonoon ajokeliin Oulua myöten.

Vakavia liikenneonnettomuuksia ei toistaiseksi ole Fintrafficin tietoon tullut. Liikenne on sujunut hitaasti, mutta varmasti.

– Ihan yksittäisiä ulosajoja on ollut, että on lipsahdettu vähän "metsähallituksen" puolelle. Tiellä liukastelua on ollut, mutta ei mitään isompaa, kertoo liikenneoperaattori Marko Nuutinen MTV Uutisille.

Fintrafficin mukaan liikenne on ollut tiistaiaamuna selvästi vilkkaampaa kuin joulun välipäivinä.

– Selkeästi näkyy, että ihmiset ovat palanneet arkeen. Turvavälien pitää olla kunnollisia, kun on näkyvyys heikentynyt. Näillä keleillä maltti on valttia, Nuutinen korostaa.

Huono ajokeli jatkuu keskiviikkona

Rintaniemen mukaan lämpötila on vielä aamulla pakkasen puolella koko maassa, mutta etelässä sää lauhtuu lumisateiden jälkipuolella.

– Viimeiset sateet voivat tulla vetisenä sateena tai jäätävänä sateena eli ajokeli voi vielä lumipyryn jälkipuolellakin olla hankala, Rintaniemi sanoo.

Paras keli on tänään pohjoisessa, jonne lumisade ja voimakas tuuli eivät yllä. Pohjois-Suomessa tosin on pakkasta paikoin jopa 30 astetta.

Keskiviikkona sateet leviävät pohjoisemmaksi ja pakkanen hellittää. Sateet tulevat edelleen pääasiassa lumena ja ajokeli on huono keskiviikkonakin. Etelärannikolle on Rintaniemen mukaan odotettavissa enimmillään kymmenen senttiä lunta.

Torstaina sää lauhtuu entisestään ja Etelä-Suomeen ulottuu vetisempiä sateita.