Huominen lumikaaos peruttu! Suomea uhannut saderintama muutti reittiä – ajokeli on silti karmea

Toisaalta etelärannikolla ja Lounais-Suomessa osa sateista on tullut tänään silkkana vetenä ja kun ilma pakastuu illalla ja yöllä, huomenna voi olla paikoin hyvin liukasta. Myös jalankulkukeli on Mannisen mukaan huomenna vaarallisen liukas.

Itä- ja pohjoisosissa maata sataa huomenna vielä lunta ja kun pakkanen on kireää, ajokeli on siellä hankala pöllyävän lumen takia.

Maan etelä- ja keskiosissa on huomenna pakkasta 3–7 astetta ja pohjoisessa 8–15 astetta. Lapin selkeillä alueilla pakkasta on enemmän.

Lisää lunta jo tiistaina



Manninen kertoo, että Suomi on alkavalla viikolla matalapaineiden reitillä ja lunta tulee lisää jo tiistaina.

Keskiviikko on näillä näkymin aurinkoinen ja poutainen koko maassa, mutta sen jälkeen ennuste ”leviää”.

– Seuraava sadealue olisi tulossa Suomeen torstaina, mutta sen ajoitus on vielä epävarma.

Tänään Suomessa huimat lämpötilaerot



Tänään on ollut erikoinen päivä paitsi lumipyryn puolesta myös siinä mielessä, että lämpötilaerot ovat olleet Suomessa hyvin suuret.

– Kuusamossa on ollut kylmimmillään 38 astetta pakkasta, kun etelässä on oltu asteen, pari plussan puolella. Lämpötilaero on ollut jopa 40 astetta, Manninen laskeskelee.