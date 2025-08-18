Sään kuukausiennuste hytisyttää: "Ihan kunnon kylmänpurkaus"

Julkaistu 18.08.2025 11:14

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Elokuu jatkuu sään osalta varsin viileissä merkeissä, kertoo tuore kuukausiennuste.

Alkanut viikko pyyhkäisee kesän tunnun pois, vaikka 20 asteen rajapyykki ylittyykin vielä maanantaina monin paikoin.

– Lapin säähän vaikuttaa jo matalapaineen keskus, joka pyyhkäisee huomenna kylmää ilmaa koko maahan, toteaa MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela.

Lämpötilat alkavat laskea etelässäkin ja kylmältä puolelta puhaltava tuuli voimistuu viikon mittaan merkittävästi. Koko viikon vallitseva ilmavirtaus on lännen ja pohjoisen väliltä.

– Lapissa voi päivälämpötilat olla jopa alle 10 asteessa, jos sattuu oikein kunnolla satamaan. Alkaa tuntumaan varmasti ihan syksyltä.

Kuukausiennuste näyttääkin kuluvan viikon osalta tummansiniseltä eli minkäänlaisia lämpöaaltoja ei ole näköpiirissä. Etelässäkin päivälämpötilat asettuvat noin 15–18 asteeseen.

– Ihan kunnon kylmänpurkaus on tapahtumassa. Sadekuuroja on tiedossa, vaikka sademäärät jäävät kokonaisuudessa tavanomaista pienemmiksi, Koskela sanoo.

Kuun vaihde tarjoilee syyssäätä

Elokuun viimeinenkin viikko tarjoilee keskimääräistä kylmempää keliä. Sateet jäävät silloin korkeapaineen myötä hieman vähäisimmiksi.

Syyskuun lämpötilojen osalta ennustettavuus on toistaiseksi suhteellisen heikko. Sateista ja syksyistä säätä on kuitenkin odotettavissa.

– Melko tyypillistä syyssäätä. Nyt näyttäisi siltä, että syyskuun alku on keskimääräistä sateisempi. Ikävästi se kesäkin siitä väistyy, Koskela summaa.

Katso uusin kuukausiennuste yllä olevalta videolta.

