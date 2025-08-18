Hirmumyrsky Erin keräsi lisää voimaa Karibialla

AOP Myrsky Erin 18.8.2025
Henkilö katselee merta Naguassa, Dominikaanisessa tasavallassa, 17. elokuuta 2025.
Julkaistu 18.08.2025 20:53

MTV UUTISET – STT

Karibialla riehuva hirmumyrsky Erin voimistui maanantaina edelleen ja sen odotettiin puhkuvan itsensä neloskategorian myrskyksi viisiportaisella asteikolla.

Erinin odotettiin tuovan vielä maanantaina mukanaan paikallisia kaatosateita muun muassa Kuubaan ja Dominikaaniseen tasavaltaan. Tiistaina koko Yhdysvaltojen itärannikkoa uhkaa erittäin kova aallokko ja vaaralliset virtaukset, kertoi Yhdysvaltain kansallinen hirmumyrskykeskus (NHC)

Osaan Pohjois-Carolinan rannikkoa on luvassa tulvia. Kahden rannikon saaren, Ocracoken ja Hatterasin, asukkaita on kehotettu jättämään kotinsa.

Atlantin hirmumyrskykausi, joka kestää kesäkuusta marraskuun loppuun, on parhaillaan huipentumassa. Vaikka se on toistaiseksi tuottanut vain neljä nimettyä hirmumyrskyä, sen odotetaan vielä pahentuvan huomattavasti.

