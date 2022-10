Voiko tämä pitää paikkansa? F1-huippukuskin kova arvostelu johtuisi kansalaisuudesta

Vaikka Pérez juuri kauden toisen osakilpailunsa voittikin, hän on jäänyt Red Bullin kuljettajista selkeäksi kakkosviulistiksi. Max Verstappen on voittanut tällä kaudella jo 11 GP:tä, johtaa MM-sarjaa ylivoimaisesti ja toisen perättäisen mestaruuden varmistuminen on viittä vaille sinetissä.