Jopa pahin kilpakumppani hehkuttaa – Ferrari-kuski linjasi syyn, miksi Max Verstappen on ollut ylitse muiden

Verstappenilla on tällä hetkellä 116 pisteen kaula kuljettajien MM-sarjassa toisena olevaan Ferrarin Charles Leclerciin. Jäljellä on enää kuusi kisaa, mikä tarkoittaa sitä, että Verstappen voi varmistaa mestaruuden jo seuraavassa kilpailussa.

Keväällä suunta kääntyi. Sen jälkeen Verstappen on ollut ylivertainen.

Hollantilainen on voittanut tällä kaudella 11 kisaa. Toiseksi eniten voittoja on Leclercillä, joka on seissyt keskimmäisellä korokkeella kolmesti.