Sergio Pérezin isä päästi täysin hätkähdyttävän lausunnon – Red Bull -spekulaatio vauhdissa

– Paras "Checo" Pérez on vielä näkemättä. Olen varma, että aikanaan Checolla on aseet ja työkalut taistella maailmanmestaruudesta. Odotan sitä innolla ja voin sanoa, että Checosta tulee maailmanmestari, Sergion isä Antonio Pérez Garibay lausui Récordin maanantaina julkaisemassa haastattelussa.

Siinä missä Pérezin Red Bull -tallikaveri Max Verstappen on kiinni neljännessä maailmanmestaruudessaan ja johtaa MM-sarjaa 57 pisteellä ennen Lando Norrisia, Pérez on MM-sarjassa vasta kahdeksantena. Hän on 204 pistettä Verstappenia perässä.