Tutkija kertoo, miten masennuslääkkeistä saa enemmän irti

On arveltu, että noin joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Vuosittain noin 400 000 suomalaista syö masennuslääkkeitä.

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on voittanut Minervasäätiön Medix-palkinnon saatuaan selville lisää tietoa masennuslääkkeiden vaikutusmekanismeista. Tutkijat havaitsivat, että eri ryhmiä edustavat masennuslääkkeet sitoutuvat suoraan aivojen kasvutekijän TrkB-nimiseen reseptoriin.

Masennuslääkitys vaatii oheensa aktiivista toimintaa

Masennuksen Käypä hoito -suosituksissa korostetaan myös psykoterapian merkitystä. Sen on todettu parantavan lääkevastetta.

– Kyse ei ole näiden tulosten mukaan siitä, että passiivisesti lääke muuttaa jotain aivokemiaa sillä tavalla, että ihminen paranee masennuksesta. Kyse on ennemmin sitä, että lääkkeellä avataan ikkuna, jossa sitten sosiaalisilla suhteilla, terapialla tai positiivisilla auttavilla toimenpiteillä tuetaan potilasta saamaan aikaan muutoksen, Castrén selittää.

Psykoterapian saatavuus on iso ongelma, minkä vuoksi muiden ihmissuhteiden merkitys masentuneen tukena korostuu. Lääkkeiden avaamasta ikkunasta saa enemmän irti, jos elämässä on perheenjäseniä, ystäviä tai muita läheisiä vierellä. Myös liikunta on hyväksi masentuneelle.