Moldova pyrkii jäseneksi Euroopan unioniin, vaikka separatistialue Transnistrian kysymys on ratkaisematta.
Moldovan itäosassa sijaitsee alue, joka on monella tapaa eriskummallinen.
Siellä käytetään omaa rahayksikköä, johon kuuluvat muoviset kolikot eikä valuuttaa voi vaihtaa missään muualla.
Neuvostoaikaiset monumentit, kuten Vladimir Leninin patsaat, ovat katukuvassa yleisiä. Sirppi ja vasara komeilevat alueen lipussa edelleen.
Moni muukin Neuvostoliiton aikainen asia on jäänyt uudistamatta tai korjaamatta.
Moldovan pääkaupungista Chisinausta myydään alueelle turistimatkoja teemalla “Takaisin Neuvostoliittoon”.
Yksi monialayhtiö, Sheriff, hallitsee suurinta osaa alueen liiketoiminnasta. Oligarkki Viktor Gushanin omistaman yhtiön pyörittämä jalkapalloseura on jopa pelannut Mestarien liigaa ja voittanut Real Madridin vieraskentällä.
Kyse on Transnistriasta, noin 350 000 asukkaan alueesta, joka soti Venäjän tukemana Moldovaa vastaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
Lyhyt sota päättyi vuonna 1992 aselepoon, minkä jälkeen se on ollut jäätynyt konflikti.
Alueella arvioidaan olevan yhä noin 1 500 venäläissotilasta, jotka Venäjän mukaan ovat siellä “rauhanturvaajina”.
Transnistrialla on oma presidentti, parlamentti ja asevoimat.
Se on julistautunut itsenäiseksi, mutta itsenäisyyden on tunnustanut vain muutama muu separatistialue, ei siis edes Venäjä.
"Keinotekoinen konflikti"
Moldova kuuluu Euroopan köyhimpiin maihin. Keskipalkka, noin 6 000 euroa vuodessa, on kuitenkin jopa neljä kertaa suurempi kuin Transnistriassa.
Transnistrian väestömäärä onkin laskenut voimakkaasti, sillä varsinkin nuoret lähtevät muualle etsimään parempaa elämää.
Venäläissotilaiden ja Transnistrian johdon Venäjä-kytkösten takia Ukraina sulki rajansa alueelle heti Venäjän suurhyökkäyksen alettua vuonna 2022.
Transnistrian on odotettu pyytävän alueen liittämistä Venäjään, mutta toistaiseksi se on pitäytynyt vain “Venäjän suojelun” pyytämisessä.
Venäjä ei kuitenkaan ole suhtautunut pelkästään suopeasti alueeseen, vaan viime talvena se keskeytti maakaasutoimitukset Transnistriaan. Tästä seurasi alueella vakava energiakriisi ja teollisuus käytännössä pysähtyi.
Venäläissotilaita Transnistriassa pidetään turvallisuusuhkana sekä Moldovassa että Ukrainassa.MTV / Mapcreator
Moldovan Eurooppa-politiikkaan ja uudistuksiin keskittyvän instituutin johtaja ja entinen ministeri Iulian Groza sanoo MTV Uutisille, että Ukrainan sodan aikana Transnistrian Moldovalle aiheuttamat turvallisuusriskit ovat kasvaneet.
Ylipäätään Venäjä ylläpitää jäätynyttä konfliktia vaikuttaakseen Moldovaan.
– Se ei ole mikään etninen konflikti, vaan keinotekoinen Venäjän luoma ja ylläpitämä konflikti, Groza sanoo.
Kun Moldovassa äänestetään huomenna parlamenttivaaleissa, äänioikeutettuja ovat myös transnistrialaiset.
Äänestysaktiivisuus on kuitenkin usein matala, sillä Moldovan keskushallinnon on vaikea järjestää äänestyspaikkoja separatistialueelle ja asukkaat pitävät aluettaan itsenäisenä.
Aiemmissa vaaleissa enemmistö alueen äänestäjistä on tukenut Venäjä-mielisiä ehdokkaita.
Voiko Transnistria estää Moldovan EU-jäsenyyden?
Moldovassa valtaapitävä Toiminta ja solidaarisuuspuolue PAS on ilmoittanut tavoitteekseen maan liittymisen Euroopan unioniin viimeistään vuonna 2030. Tulevan hallituksen kokoonpano ratkaisee sen, voidaanko jäsenyysneuvotteluissa edetä.
Mutta voiko jäsenyydestä edes haaveilla ennen kuin Transnistrian tilanne on ratkaistu?
– Lyhyt vastaus on: kyllä voi, sanoo Iulian Groza.
– Venäjälle ei voi antaa Transnistrian kautta veto-oikeutta Moldovan asioihin.
Groza muistuttaa, että EU:hun on kerran aiemminkin otettu uusi jäsen, jolla on selvittämättömiä aluekiistoja.
Kypros liittyi unioniin vuonna 2004, vaikka Turkki miehitti ja miehittää edelleen saaren pohjoisosaa.
EU:n virallisissa kartoissa Pohjois-Kypros kuuluu osaksi Kyprosta ja näin myös EU:ta, mutta käytännössä se ei ole EU-lainsäädännön piirissä eikä osa sisämarkkinoita.
Myös Moldovan presidentti Maia Sandu on pitänyt esillä tätä argumenttia.
– Myös EU:sta on sanottu, ettei Transnistria voi olla este liittymisellemme, Iulian Groza sanoo.
Hän kuitenkin myöntää, että Moldovan kohdalla Venäjän sotilaat ja tuki Transnistrialle tekevät kysymyksestä poliittisesti Kyprosta monimutkaisemman.
Grozan mukaan Moldovan keskushallinto pyrkii käyttämään myös EU-jäsenyysprosessia hyväkseen integroidakseen Transnistriaa osaksi maata.
– Ihmiset Transnistriassakin kyllä ymmärtävät, mitkä hyödyt he saisivat EU-markkinoille pääsystä.