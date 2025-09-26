Moldovassa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit, joiden alla on koettu ennennäkemätön määrä venäläisperäiseksi epäiltyä vaalihäirintää.

Ennen Moldovan vaaleja useat disinformaatiota ja verkkopropagandaa tutkivat ryhmät ovat havainneet laajoja Venäjään linkittyviä vaikutuskampanjoita.

Sadat tilit Tiktokissa ja muissa some-kanavissa ovat levittäneet tekaistuja videoita, joilla pyritään lokaamaan joko Euroopan unionia tai Moldovan valtapuoluetta (Toiminta- ja solidaarisuuspuolue PAS).

Usein tekaistut sometilit myös hyödyntävät tekoälyä. Niiden levittämät julkaisut ovat keränneet huomattavia määriä näyttökertoja.

Tutkijoiden mukaan venäläisperäisiksi paikannetuissa lokakampanjoissa on hyödynnetty myös länsimaisilta tiedotusvälineiltä näyttäviä väärennettyjä sivustoja ja bottiarmeijoita, joiden avulla viestejä levitetään laajemmalle.

– Venäjä kohdistaa erilaista propagandaa eri kansanosiin. Venäjä-myönteisiä äänestäjiä pyritään aktivoimaan, Eurooppa-mielisiä passivoimaan ja kannastaan epävarmoja hämmentämään, kertoo tutkija Eugen Muravschi moldovalaisesta Watchdog-järjestöstä.

Myös muun muassa Britannian puolustusministeriö on kertonut uskovansa Venäjän vaikuttavan suuresti Moldovan vaaleihin.

Eräs brittiviihdelehti OK! Magazinen nimissä levitty valeuutinen esimerkiksi väitti, että presidentti Maia Sandu olisi käyttänyt satojatuhansia euroja ostaakseen tunnettujen homoseksuaalien, kuten Elton Johnin, spermaa kalifornialaiselta klinikalta.

Presidentti Sandun mukaan Venäjä on pumpannut satoja miljoonia euroja parlamenttivaaleihin vaikuttamiseen.

Käynnissä on kampanja, jolla se pyrkii saamaan länteen pyrkivän maan takaisin vaikutuspiiriinsä.

– Ihmisiä myrkytetään päivittäin valheilla. Sadoille ihmisille maksetaan siitä, että he provosoivat levottomuuksia, väkivaltaa ja levittävät pelkoa, Sandu sanoi aiemmin tällä viikolla.

Aiemmissakin vaaleissa Moldovalaiset viranomaiset ovat syyttäneet Venäjää disinformaatiokampanjoista, äänten ostamisesta ja mielenosoittajille maksamisesta.

Venäjä kiistää Moldovan vaaleihin sekaantumisen.

Suuri poliisioperaatio vaalien alla

Tämän viikon maanantaina Moldovan poliisi kertoi tehneensä laajoja, yli sataan ihmiseen kohdistuneita kotietsintöjä ympäri maata. Yhteensä 74 ihmistä pidätettiin.

– Rikostutkinta koskee joukkomellakoiden ja muiden epävakautta lietsovien tekojen valmistelua, poliisijohto kertoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisin mukaan toiminnan taustalla ovat Venäjän koordinoimat rikollisryhmät.

Moldovan viranomaisten mukaan Venäjä on muun muassa kouluttanut moldovalaisia toimijoita Serbiassa mellakointia varten.

Moskovassa asuva moldovalainen oligarkki Ilan Shor on avoimesti tarjonnut maanmiehilleen jopa 2 500 euron maksuja kuukaudessa, jos he osallistuvat hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin.

Oppositiopuolueista koostuvaa Patrioottista blokkia johtavan Igor Dodonin mukaan osa etsinnöistä kohdistui myös hänen sosialistisen puolueensa jäseniin.

– Rikollinen PAS-hallinto yrittää pelotella ja hiljentää meitä, Dodon väitti poliisin ulostulon jälkeen.

Patrioottinen blokki on ennakolta vahvin haastaja PAS:lle sunnuntain vaaleissa. Sen johtajien tiedetään olleen yhteydessä Kremliin ennen vaaleja.

EU-jäsenyysprosessi jatko vaakalaudalla

Vuoroin Venäjä-mielisten ja länsimielisten hallitusten hallitsema entinen neuvostotasavalta jätti EU-jäsenyyshakemuksensa pian sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt sen naapurimaahan Ukrainaan.

Eurooppa-neuvosto päätti joulukuussa 2023 avata sekä Ukrainan että Moldovan jäsenyysneuvottelut.

Presidentti Sandun ja hänen puolueensa tavoitteena on Moldovan EU-jäsenyys vuoteen 2030 mennessä. Se on myös tämän vaalikampanjan kärkiteema.

Jotta tavoite olisi mahdollinen, pitäisi uuden parlamentin viedä läpi tarvittavat uudistukset.

– On selvää, että näiden vaalien tuloksella on valtavat vaikutukset maamme sisä- ja ulkopolitiikkaan, sisältäen integroitumisemme Eurooppaan. Jää nähtäväksi, mikä tulos lopulta on, mutta on selvää, että se on veitsenterällä, Iulian Groza sanoo MTV Uutisille.

Groza johtaa Eurooppa-politiikkaan ja uudistuksiin keskittyvää instituuttia Chisinaussa. Hän on entinen Moldovan EU-pyrkimyksistä vastaava ministeri.

Viimeisimpien kannatusmittausten mukaan PAS-puolueen enemmistö parlamentissa on vaakalaudalla, mutta myöksään Patrioottinen blokki ei olisi sitä saamassa.

Mittausten luotettavuutta vähentää kuitenkin se, että ne on tehty vain Moldovan sisällä.

Esimerkiksi edellisissä presidentinvaaleissa jopa joka viides ääni tuli ulkomailla asuvilta moldovalaisilta, jotka ovat perinteisesti suhtautuneet EU:hun positiivisesti.

Presidentti Sandun mukaan pelissä on maan suunnan lisäksi myös ympäröivien alueiden turvallisuus.

– Lopputulos ratkaisee, onko maamme vakaa demokratia, turvallinen naapuri Ukrainalle ja EU:lle vai epävakauttaako Venäjä maamme ja muuttaa sen uhaksi Ukrainalle ja EU:lle, presidentti Sandu sanoi syyskuun alussa Euroopan parlamentissa.