Eurooppa-myönteinen PAS-puolue on voittamassa Moldovan parlamenttivaalit, kun äänistä on laskettu noin 98,6 prosenttia.

PAS-puolue on saamassa 49,8 prosenttia äänistä, kun sen merkittävin haastaja, Venäjä-myönteinen Patrioottinen blokki on jäämässä noin 24,4:ään prosenttiin.

Edellisissä parlamenttivaaleissa neljä vuotta sitten PAS sai 52,8 prosenttia äänistä.

Vaaleja on varjostanut syytökset Venäjän pyrkimyksistä vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Yksi Patrioottisen blokin johtajista on Moldovan entinen presidentti Igor Dodon, joka on kutsunut ihmisiä maanantaiksi "rauhanomaiseen mielenosoitukseen". Dodon on syyttänyt PASia äänten varastamisesta.

– Jos yön aikana tapahtuu väärentämistä, emme hyväksy vaalitulosta, Dodon sanoi myöhään sunnuntaina vaalilautakunnan ulkopuolella ja vihjasi aikovansa vaatia uusintavaaleja.

Dodon oli saapunut lautakunnan tilojen luokse joidenkin kannattajiensa kanssa.

Moldova on entinen neuvostotasavalta, joka sijaitsee Romanian ja Ukrainan välissä.