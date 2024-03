Gutul valittiin alueen kuvernööriksi viime vuonna. Reutersin mukaan Moldova on väittänyt, että vaaleissa havaittiin "epäsäännöllisyyksiä", joita maa sanoo tutkivansa.

Gagauzian alueen on kuvattu suhtautuvan Venäjään myönteisesti. Reutersin mukaan Gutul on esimerkiksi Venäjä-mielisen moldovalaisen liikemiehen Ilan Shorin liittolainen. Maanpaossa elävä Shor on saanut Moldovassa vankeustuomion petoksesta.