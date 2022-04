Tutkija: Venäjä haluaa hallita myös Moldovaa

Venäjän keskisen sotilasalueen varakomentaja sanoi, että Venäjän tavoitteena on valloittaa eteläinen Ukraina ja luoda yhteys Krimiltä Transnistrian separatistialueelle Moldovassa.

– On helppo kuvitella, että alkuperäisessä suunnitelmassa, jossa Venäjä olisi saavuttanut tavoitteensa Ukrainassa ja valloittanut Kiovan ja Odessan, se olisi mitä luultavimmin mennyt seuraavaksi Moldovaan, Nizhnikau sanoo STT:lle.

– Moldova on Venäjälle tärkeä, koska se on osa vanhaa Venäjän keisarikuntaa ja myös Neuvosto-imperiumia. Ukraina on tietysti heille prioriteetti, mutta (Venäjän näkökulmasta) Ukraina ja Moldova ovat aina olleet sidottuna toisiinsa.