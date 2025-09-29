Moldova näyttää parlamenttivaalituloksen perusteella jatkavan kohti länttä, Venäjän painostuksesta huolimatta. Venäjä väittää, että Moldovan parlamenttivaaleissa on saattanut tapahtua vaalirikkomuksia.

Länsimielinen ja Eurooppa-myönteinen PAS-puolue voitti Moldovan parlamenttivaalit noin 50 prosentin kannatuksella. Venäjä-myönteisten puolueiden kannatus oli noin 24 prosenttia.

Vaalitulos ei luonnollisesti miellytä vaaleihin vaikuttamaan pyrkinyttä Venäjää. Kremlissä on kiistetty kaikki vaikuttamissyytökset.

Myös Moldovan Venäjä-mieliset asukkaat ovat kiistäneet vaalien tuloksen.

Yksi Venäjä-mielisen Patrioottisen blokin johtajista, Igor Dodon väitti, että PAS-puolue olisi varastanut ääniä. Dodon kutsui maanantaina puoliltapäivin kansaa koolle Moldovan pääkaupungin Chisinaun parlamentin eteen.

Paikan päällä olevan MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Janne Puumalaisen mukaan mielenosoitukseen osallistui arviolta vain 500–1000 ihmistä ja se pysyi rauhallisena.

Puumalaisen mukaan Venäjän vaikuttamisyritykset onnistuttiin Moldovassa torjumaan mobilisoimalla äänestäjät Kremliä vastaan.

– Monilla on ollut tyytymättömyyttä, esimerkiksi korkeaa inflaatiota tai uudistusten hitautta kohtaan, mutta näistä vaaleista saatiin maalattua kamppailu autoritäärisen idän ja vapaan lännen välillä. Todisteita äänien ostamisesta kertyi hyvin paljon jo ennen vaaleja, Puumalainen kommentoi.

Kreml: Moldovalaisia estettiin äänestämästä Venäjällä

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi maanantaina Moldovan parlamenttivaalien tulosta venäläismediassa väittämällä, että satoja tuhansia moldovalaisia estettiin äänestämästä Venäjän alueella.

– Sen perusteella, mitä näemme ja tiedämme, satoja tuhansia moldovalaisia estettiin äänestämästä Venäjän federaation alueella, koska heille oli avattu vain kaksi äänestyspaikkaa, mikä luonnollisesti oli riittämätöntä eikä voinut antaa kaikille halukkaille mahdollisuutta äänestää, Peskov sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Kremlin mukaan Moldovan parlamenttivaaleissa on saattanut tapahtua vaalirikkomuksia.

– Lopulliset arviot vaaleista on annettava myöhemmin, kun olemme ymmärtäneet, miten poliittiset voimat itse ilmaisevat kantansa näihin vaaleihin, Peskov sanoi toimittajille maanantaina.