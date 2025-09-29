Moldovan parlamenttivaalien tulos on ennennäkemätön lahja maan Eurooppa-myönteiselle hallitukselle, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau kuvailee STT:lle.
Eurooppa-myönteinen PAS-puolue voitti vaalit noin 50 prosentin äänisaalilla. Nizhnikaun mukaan puolueella on nyt kaikki mahdollisuudet jatkaa Moldovan EU-integraation edistämistä.
PASin merkittävimmän haastajan eli Venäjä-myönteisen Patrioottisen blokin äänet jäivät noin 24 prosenttiin, kun äänistä oli laskettu yli 99 prosenttia.