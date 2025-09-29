Moldovan parlamenttivaaleja on varjostanut syytökset Venäjän pyrkimyksistä vaikuttaa vaalitulokseen. Eurooppa-myönteinen PAS-puolue on voittanut, mutta Venäjä-mieliset kokoontuvat tänään puoliltapäivin mielenosoitukseen.

Eurooppa-myönteinen PAS-puolue on voittanut Moldovan parlamenttivaalit noin 50 prosentin kannatuksella. Venäjä-myönteisten puolueiden kannatus oli noin 24 prosenttia. Lähes kaikki äänet oli maanantaiaamuna laskettu.

Moldova on entinen neuvostotasavalta ja vaaleja ovat varjostaneet syytteet Venäjän pyrkimyksistä vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Venäjä on kiistänyt syytökset.

– Euroopalle se on tietysti geopoliittisesti erittäin hyvä uutinen, että Ukrainan ja Romanian naapurimaasta tehdään yhteistyötä Brysselin eikä Moskovan kanssa, kertoo vaaleja Moldovassa seurannut MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen.

Yhteisenä vihollisena Venäjä

PAS-puolue haluaa edetä EU-jäsenyysneuvotteluissa eli jatkaa uudistuksia muun muassa oikeuslaitoksessa ja korruption kitkemisessä.

Puumalaisen mukaan Venäjän vaikuttamisyritykset onnistuttiin Moldovassa torjumaan mobilisoimalla äänestäjät Kremliä vastaan.

– Monilla on ollut tyytymättömyyttä, esimerkiksi korkeaa inflaatiota tai uudistusten hitautta kohtaan, mutta näistä vaaleista saatiin maalattua kamppailu autoritäärisen idän ja vapaan lännen välillä. Todisteita äänien ostamisesta kertyi hyvin paljon jo ennen vaaleja, Puumalainen kommentoi.

Venäjä-mieliset tänään mielenosoitukseen

Puumalainen sanoo, että on samalla tärkeää muistaa Moldovan olevan yhä poliittisesti jakautunut. Venäjä-mielisten saama ääniosuus on merkittävä.

Yksi Venäjä-mielisen Patrioottisen blokin johtajista on Moldovan entinen presidentti Igor Dodon, joka on kutsunut ihmisiä maanantaina kello 12 parlamentin eteen rauhanomaiseen mielenosoitukseen. Dodon on syyttänyt PASia äänten varastamisesta.

Venäjän valtiollisessa mediassa on nostettu hyvin esille Moldovan vaalit ja etenkin Dodonin kehotus mielenosoituksiin.

– Meille on selvää, että hallitseva puolue on hävinnyt vaalit. Oppositio on voittanut, ja meidän on yhdessä puolustettava voittoa, Dodon sanoi venäläisen uutistoimiston Interfaxin mukaan.

Dodon kertoo venäläismedian mukaan, että PAS-puolue on paniikissa, koska se on syyllistynyt useisiin rikkomuksiin ja pelkää paljastuvansa.

– Jää nähtäväksi, miten iso mielenosoitus tuosta muodostuu ja nähdäänkö levottomuuksia, joiden valmistelusta viranomaisilla on ollut epäilyjä. Puolin ja toisin, jälkipyykkiä tullaan pesemään vielä pitkään, Puumalainen sanoo.