Onko Moldova Putinin seuraava kohde? Maan presidentin mukaan Venäjä kouluttaa sabotoijia vallankaappausta varten

Moldovan presidentti Maia Sandu on syyttänyt Venäjää siitä, että se käyttää siviileiksi naamioituneita ”sabotoijia”, jotka lietsovat poliittista epävakautta. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut Ukrainan tiedustelupalvelun tehneen samankaltaisia havaintoja.

Asiasta uutisoi yhdysvaltalaismedia CNN.

Putin puolestaan on syyttänyt Kiovaa perusteettomasti hyökkäyksen suunnittelusta Moldovassa sijaitsevalle venäläismieliselle alueelle. Moskovalla on alueella sotilaallista jalansijaa. Tämä on herättänyt Moldovassa pelkoa siitä, että Putin käyttää tätä tekosyynä Krimin kaltaiselle laittomalle liittämiselle.

Kreml-myönteinen marginaalipuolue tukee mielenosoituksia

Moldovaa vaivaa myös kaasun hinnan nousu ja pilviin noussut inflaatio. Vaikka Moldovan uusi pääministeri on jatkanut EU-myönteistä linjaa, pääkaupungissa Chisinaussa on myös järjestetty venäläismielisiä mielenosoituksia. Mielenosoituksia on kannattanut maan Kreml-myönteinen marginaalipuolue.

Venäjän ohjusiskut Ukrainassa ovat tuhonneet sähköasemia, joista lähes kolmannes Moldovan sähkön tuonnista tulee.

Sabotoijia sotilaskoulutukseen

Moldovan presidentti Sandu onkin syyttänyt Putinia tilanteen hyväksikäytöstä. Sandu kertoo Putinin masinoivan maassa toimia, joihin osallistuu sotilaskoulutuksen saaneita sabotoijia. Sandu väittää ”niin sanotun opposition” suunnittelevan jopa vallanvaihtoa Chisinaussa.

CNN kertoo, ettei ole pystynyt tarkistamaan väitteiden puolueettomuutta.

– On selvää, että nämä uhkaukset Venäjältä ja halu eskaloida sotaa meitä kohtaan on hyvin suuri, sanoo Moldovan entinen apulaisulkoministeri ja nykyisin Chisinaussa sijaitsevan Institute for European Policies and Reforms -instituutin johtajaIulian Groza CNN:lle.

– Moldova on Ukrainan jälkeen maa, johon sota vaikuttaa eniten. Olemme edelleen pieni maa, jonka talous on edelleen alikehittynyt, ja se luo paljon paineita.

Toistuuko laiton Krimin liittäminen?

Vaikka Kreml vetoaa syyttömyyteensä, sen toimet Moldovassa muistuttavat erehdyttävän paljon laitonta Krimin liittämistä vuonna 2014 ja siitä seurannutta hyökkäyssotaa koko Ukrainaan, CNN toteaa.

Tiistaina Putin kumosi Reutersin mukaan vuonna 2012 annetun ulkopoliittisen asetuksen, jolla osittain tunnustettiin Moldovan itsenäisyys.

Torstaina Venäjän puolustusministeriö syytti Ukrainaa "aseellisen provokaation valmistelusta" Moldovan venäläismielistä Transnistrian separatistialuetta vastaan "lähitulevaisuudessa", kertoi Venäjän valtiollinen uutismedia TASS.

Väite on kuitenkin saanut länsimaiset johtajat varuilleen, sillä se tuli lähes täsmälleen vuosi sen jälkeen, kun Putin esitti samankaltaisia, perusteettomia väitteitä, joiden mukaan venäläiset olisivat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi Donbasissa.

Donbas sijaitsee Ukrainan itäisellä alueella, ja Moskova on tukenut taistelevia separatisteja siellä vuodesta 2014 lähtien.

"Venäjä hyödyntää Moldovan informaatiotilaa propagandan avulla"

Tämän ansiosta hän saattoi lavastaa hyökkäyksensä maahan ikään kuin puolustuksena.

– Venäjä yrittää toiminnallaan tutkia ja jatkuvasti hyödyntää Moldovan informaatiotilaa propagandan avulla, Groza toteaa CNN:lle.

Myös muualta kaikuu huoli Moldovasta.

– Näen Moldovassa paljon venäläisten joukkojen ja venäläisten yksiköiden sormenjälkiä, Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi CBS:lle viime sunnuntaina.

Transnistria aiheuttaa eripuraa

Keskeistä Moldovan tilanteen kannalta on Transnistrian alue, jota ei ole tunnustettu kansainvälisesti. Kyseessä on Moldovasta irtautunut alue, jossa on ollut vuosikymmeniä venäläisiä joukkoja.

Moldovan hallitus ja suurin osa sen kansalaisista haluavat kuitenkin läheisempiä suhteita EU:hun, ja maa sai viime vuonna ehdokasvaltion aseman.

Moldova ei ole sotilasliitto NATO:n jäsen.