Moni ujostelee laulamista julkisesti, mutta lauluhäpeästä voi päästä eroon. MTV Uutisten toimittaja sai rohkeutta laulunopettajan vinkeistä.
Osa meistä hakeutuu innokkaasti karaoken ääreen ja nauttii kuulijoiden kannustuksesta. Toiset eivät uskalla avata suutaan edes yhteislaulutilaisuuksissa.
Toimittaja Sari Korpela tunnustautui biisien päälle lauleskelijaksi, erityisesti joulun aikaan, mutta muiden kuullen laulaminen jännitti ja jopa hävetti.
Häntä kuitenkin mietitytti, miltä oma lauluääni kuulostaa ja miksi ihmeessä joululaulujen lauleskelu on niin vaikeaa.
Niinpä hän päätti uskaltautua laulunopettajan pakeille.
Katso yllä olevalta videolta, millaisia oppeja laulunopettaja Antti Koivula antoi Sarille ja mitä Sari oppi.