Ilta-Sanomien kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi on SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
Kyselyn vastaajista 21 prosenttia toivoi Lindtmanin olevan seuraava pääministeri. Toiseksi suosituin oli keskustan Antti Kaikkonen, jonka 12 prosenttia vastaajista haluaisi nähdä seuraavana pääministerinä.
Vastaajista 11 prosenttia halusi tämänhetkisen pääministerin eli kokoomuksen Petteri Orpon pääministeripestille jatkoa.
Kyselyn toteutti Iro Research. Tutkimuksessa kysyttiin, kuka eduskuntapuolueiden puheenjohtajista olisi paras seuraavaksi pääministeriksi.
Kysely toteutettiin marras–joulukuun vaihteessa, ja siihen vastasi tasan tuhat ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.