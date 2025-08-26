MTV Uutisten tiedot: Sopeutustyöryhmän esitys valmis, puheenjohtajilla vielä ratkottavaa

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksen lisäsopeutustoimia pohtinut ryhmä on saanut esityksensä valmiiksi.

Asiasta ensin kertoneen Helsingin Sanomien mukaan esitys valmistui jo viime viikon lopulla.

Sopeutusryhmää johti kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen ja siinä oli kansanedustaja kustakin hallituspuolueesta, talouspoliittisia erityisavustajia ja valtiovarainministeriön virkamiehiä.

MTV Uutisten tietojen mukaan sopeutustoimista ei ole vielä sopua hallituspuolueiden kesken, vaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ratkovat vielä erimielisyyksiä.

Hallitus aikoo päättää ensi viikon alun budjettiriihessä noin miljardin euron lisäsopeutustoimista.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli kolme viikkoa sitten omat ehdotuksensa lisäsopeutustoimiksi ja joukossa oli leikkauksia esimerkiksi maahanmuuttoon, tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen sekä sote-järjestöjen avustuksiin.

Perussuomalaisten puheenjohtajan lista herätti kovaa vastustusta muissa hallituspuolueissa, joten yhteisymmärrystä haettiin erityisessä työryhmässä.

Hallitus kokoontuu tekemään virallisia päätöksiä budjettiriiheen ensi viikon maanantaina ja tiistaina.