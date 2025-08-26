MTV Uutisten tiedot: Sopeutustyöryhmän esitys valmis, puheenjohtajilla vielä ratkottavaa

Essayah ja Purra LK
Hallituspuolueiden puheenjohtajat pohtivat lisäsopeutustoimia.Lehtikuva
Julkaistu 26.08.2025 19:07
Toimittajan kuva

Juha Kaija

juha.kaija@mtv.fi

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksen lisäsopeutustoimia pohtinut ryhmä on saanut esityksensä valmiiksi.

Asiasta ensin kertoneen Helsingin Sanomien mukaan esitys valmistui jo viime viikon lopulla.

Sopeutusryhmää johti kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen ja siinä oli kansanedustaja kustakin hallituspuolueesta, talouspoliittisia erityisavustajia ja valtiovarainministeriön virkamiehiä.

MTV Uutisten tietojen mukaan sopeutustoimista ei ole vielä sopua hallituspuolueiden kesken, vaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ratkovat vielä erimielisyyksiä.

Lue myös: Kommentti: Purran leikkauslista yllätti hallituskumppanit – taustalla yksi selkeä syy

Hallitus aikoo päättää ensi viikon alun budjettiriihessä noin miljardin euron lisäsopeutustoimista.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli kolme viikkoa sitten omat ehdotuksensa lisäsopeutustoimiksi ja joukossa oli leikkauksia esimerkiksi maahanmuuttoon, tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen sekä sote-järjestöjen avustuksiin. 

Perussuomalaisten puheenjohtajan lista herätti kovaa vastustusta muissa hallituspuolueissa, joten yhteisymmärrystä haettiin erityisessä työryhmässä.

Hallitus kokoontuu tekemään virallisia päätöksiä budjettiriiheen ensi viikon maanantaina ja tiistaina.

Lisää aiheesta:

USU: Vain kolme puoluetta sitoutunut valtiovarainministeriön ensi kauden sopeutustavoitteisiinValtiovarainministeriö aloitti ensi vuoden budjetin valmistelun – pöydällä myös yritystuetValtiovarainministeriön budjettineuvottelut alkavat – Purra valmis lisäsäästöihinUSU: Hallituspuolueet valmistelevat kolmen miljardin lisäsopeutusta huhtikuun kehysriiheenHallitus jatkaa puoliväliriihen neuvotteluja – ratkaisuista odotetaan tietoa tänäänMTV Uutiset paljastaa: Yritystukien leikkauksista sopu budjettiriihessä – työllisyystoimet aiheuttivat suurimman väännön
Orpon hallitusKokoomusPerussuomalaisetRuotsalainen kansanpuolue (RKP)Suomen Kristillisdemokraatit (KD)Riikka PurraValtion budjettiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Orpon hallitus