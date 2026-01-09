Sukututkimus on monelle rakas ja tärkeä harrastus, joka avartaa käsitystä omasta historiasta. Suvun historian uumenista voi paljastua myös yllätyksiä. Sukututkija Marja Pirttivaara antoi Huomenta Suomessa vinkkinsä aloitteleville sukututkijoille.

Suomalaiset ovat hurahtaneet sukututkimukseen.

Sukututkija Marja Pirttivaaran mukaan Suomessa kymmenet tuhannet ihmiset ovat jollain tapaa geneettisen sukututkimuksen piirissä.

– Tämä on todella intensiivistä ja monipuolista, ja on tuonut erityyppisiä ihmisiä, nuorempia ja ihan lapsiakin mukaan.

Pirttivaaraa on kutsuttu sukututkimuksen pioneeriksi ja hän on ensimmäinen ensimmäinen suomalainen, joka on saanut kopion omasta DNA‑datastaan FinnGen‑tutkimushankkeessa.

– Eräskin brittiläinen kollega oli aika mustasukkainen melkeinpä, että hän ei ollut onnistunut saamaan, mutta minä sain ja olen tyytyväinen.

Geneettisen sukututkimuksen lisäksi monille tutumpi sukututkimuksen muoto on perinteinen, historiallinen sukututkimus.

Jos ihan ummikko lähtisi omaa sukututkimusta tekemään, niin mitkä olisivat ensisijaiset alustat, mihin kannattaisi mennä? Tähän Marja Pirttivaara vastaa alla olevalla videolla!

1:21 Sukututkimuksen "pioneeri" Marja Pirttivaara paljasti vinkkinsä katsojille, jotka haluavat selvittää sukunsa salat.

Tekoäly muuttaa maailmaa

Tekoälyn voittokulku näyttää jo lähes pysäyttämättömältä. Sukututkijoiden käyttöön tekoäly on oiva uusi työkalu.

Marja Pirttivaara muistuttaa kuitenkin, että tekoälyn on oltava rengin, ei isännän roolissa.

– Tekoäly on tavallaan hieman tyhmä, Pirttivaara kuvaa työkalua.

Hän antaa myös arvokkaan vinkin, joka koskettaa kaikkia sukunsa historiasta kiinnostuneita.

– Vähän kannattaa miettiä hienotunteisuutta ja armollisuutta muita ja itseänsä kohtaan.

Alla olevalla videolla Pirttivaara neuvoo, miten aloitteleva sukututkija saa tekoälystä parhaan avun.

0:44 Haluatko selvittää sukusi historiaa? Sukututkija Marja Pirttivaara: Näin käytät tekoälyä oikein.