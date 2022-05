Virossa varauduttiin levottomuuksiin Venäjän voitonpäivän takia – näin kantavirolaisten ja Viron venäjänkielisten näkemys juhlapäivästä eroaa toisistaan

Siinä, missä eurooppalaiset ovat maanantaina juhlistaneet Eurooppa-päivää, Venäjällä on juhlistettu voitonpäivää juhlallisin menoin – etenkin maan pääkaupungissa Moskovassa. Venäjällä voitonpäivää vietetään natsi-Saksasta saadun voiton kunniaksi.

– Viron venäläisille se on voitto fasismista ja Saksan kukistumisesta, kun taas virolaisille se on alku viiden vuosikymmenen terrorille ja vankeudelle, MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Petri Saraste kertaa.

Venäjän hyökkäyssotaa tukevat symbolit kiellettyjä

Virossa on myös pelätty yhteenottoja Ukrainan kriittisen tilanteen takia.

– Maassa on nollatoleranssi mustaoranssien nauhojen käytöstä, Z-kirjaimista ja julkisista kokoontumisista, Saraste listaa.

Lakia on Sarasteen mukaan noudatettu Virossa hyvin, mutta on myös niitä, jotka eivät ole laista perustaneet. Lain noudattamatta jättämisestä on päivän aikana jaettu poliisin mukaan sakkorangaistuksia.