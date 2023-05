Suora lähetys voitonpäivän paraatista kello 10: "Se on Putinille tänä vuonna hyvin vaikea ja kiusallinen"

Alkujaan enemmän keväisenä kansanjuhlana Venäjällä vietetty voitonpäivä on saanut Vladimir Putinin valtakaudella militaristisempia sävyjä. Kreml on mielellään esimerkiksi esitellyt sotilasmahtiaan voitonpäivän paraateissaan.

– Tänä vuonna voitonpäivä on korostetusti Putinille hyvin vaikea ja kiusallinen juhla, entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoi Huomenta Suomessa tiistaiaamuna.

Perinteisiä voitonpäivän paraateja on monin paikoin peruttu. Peruutuksen kohteeksi on joutunut myös esimerkiksi Kuolematon rykmentti -niminen kansalaistapahtuma, jossa ihmisillä on ollut tapana kulkea toisessa maailmansodassa taistelleiden sukulaistensa valokuvien kanssa.