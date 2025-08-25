ERR: Viro nelinkertaistamassa tukensa matkustajalauttayhtiöille – Suomi päinvastaisella linjalla

Viron hallitus aikoo nelinkertaistaa tukensa matkustajalauttayhtiölle, kertoo Viron yleisradio ERR.
Viron infrastruktuurista vastaava ministeri Kuldar Leis sanoo, että Tallinkin ja DFDS:n tukiin kohdennetaan ensi vuodeksi kahdeksan miljoonaa euroa. Määrä on nelinkertainen tämän vuoden summiin verrattuna.
Leis perustelee tukea naapurimaiden vastaavilla linjauksilla. Hänen mukaansa tuen tarkoituksena on houkutella varustamoita Viron lipun alle ja pitää nykyiset yhtiöt maassa.
– Nykyisin lipun vaihtaminen on hyvin helppoa, Leis kommentoi.
Päätös on tarkoitus lyödä lopullisesti lukkoon budjettivalmisteluissa syksyn aikana.
Suomessa luvassa vastakkaisia toimia?
Viro on aiemmin tukenut Tallinkia koronapandemian aikana, kun yhtiö kärsi tappioita matkustajamäärien pudottua. Ylimääräiset tuet päättyivät vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen.
Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Tallinkin matkustajamäärät putosivat 3,8 prosentilla verrattuna vuodentakaiseen. Samalla yhtiön liikevaihto laski 7,1 prosenttia verrattuna viime vuoteen.
Suomessa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ehdotti elokuun alkupuolella, että laivayhtiöiden tukia leikattaisiin poistamalla niin sanottu miehistötuki merenkulun palveluhenkilökunnalta.
Leikkaus olisi noin 36 miljoonaa euroa, ja se kohdistuisi käytännössä erityisesti matkustajalaivoihin, joilla palveluhenkilökuntaa on paljon.
Vastineena Purran ehdotukseen laivayhtiöistä esimerkiksi Viking Line uhkasi voivansa siirtää laivojaan pois Suomen lipun alta.