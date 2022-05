Putin teki ainutkertaiseksi tarkoitetusta näytelmästä Venäjän tärkeimmän juhlapäivän – tästä voitonpäivässä on kyse

Vappu ja vallankumouksen päivä tärkeämpiä

Suomen Venäjän-suurlähettiläänä vuosina 2012-16 toimineen Hannu Himasen mukaan voitonpäivä on otettu Vladimir Putinin presidenttikaudella Venäjän kansallisen identiteetin tärkeäksi rakennuspalikaksi, kun aiemmat Neuvostoliiton ajalta periytyvät juhlat eivät enää siihen käyneet.

– Voitonpäivästä on tullut Putinin kaudella Venäjän kansallinen ykkösjuhla. Se on syrjäyttänyt kokonaan entisen ykkösjuhlan eli lokakuun vallankumouksen vuosipäivän, jota ei juuri muisteta lainkaan. Myös vapunpäivä eli kansainvälisen työn päivä on sekin häivytetty alkuperäisestä merkityksestään.