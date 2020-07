Virolaisyritykset ostavat yhä enemmän suomalaisyrityksiä ja niiden brändejä – tytäryhtiöiden perustamisia silti enemmän

Kasvava trendi virolaisten yritysten saapumisessa Suomen markkinoille on, että virolaiset yritykset ostavat suomalaisen yrityksen ja sen brändin, kertoo Viron vienninedistämisorganisaation Enterprise Estonian vientineuvoja Irene Surva-Lehtonen.

Tytäryhtiöiden perustamisia on kuitenkin edelleen enemmän kun yritysostoja. Tarkkoja lukuja yritysostojen ja tytäryhtiöiden perustamisien välisestä suhteesta Surva-Lehtosella ei kuitenkaan ole antaa. Hänen mukaansa Suomessa toimii noin 1 500 virolaista yritystä. Suomalaisyrityksiä on Virossa noin 6 000.

Surva-Lehtonen kertoo, että virolaisyritysten mielenkiinto Suomea kohtaan on ollut aina suurta. Suomi on hänen mukaansa ensimmäinen vientimarkkina virolaisille muun muassa kielen ja kulttuurin läheisyyden ansiosta. Suomesta haetaan lisää asiakkaita ja kumppaneita, kun virolaisyritykset ovat kasvaneet tarpeeksi kotimarkkinoilla.

Kieli helpottaa tuloa Suomen markkinoille

Sucksdorff muistuttaa, että Suomi on virolaisyrityksille läheisin ulkomarkkina, ja Suomen markkinoille lähtöä auttaa se, että suomen kielen taitoa on edelleen tallella.

Hän kertoo, että taustalla on myös suomalaisyritysten teettämä alihankinta Virossa. Sitä kautta virolaisyritykset ovat saaneet osaamista ja kontakteja, joita käytetään nyt hyväksi, kun lähdetään itse laajentumaan.

– Se on mielestäni järkevää ja normaalia toimintaa.

Suomessa on paljon virolaisia tietotekniikkayrityksiä

– Myös palvelujen puoli on lisääntynyt vuosien varrella, Surva-Lehtonen sanoo.

Sucksdorffin mukaan Suomen markkinoille ponnistavat virolaisyritykset ovat kooltaan laidasta laitaan. Suurimmat yritykset saavat eniten huomiota, mutta katveessa on runsaasti pienempiä yrityksiä.

– On erittäin paljon esimerkiksi virolaisia ict-yrityksiä, jotka ovat laajentaneet Suomeen, Sucksdorff kertoo.

Valtaosa toimii kolmiossa Helsinki–Tampere–Turku

Valtaosa Suomessa toimivista virolaisyrityksistä on Enterprise Estonian Surva-Lehtosen mukaan sijoittunut kolmion Uusimaa–Pirkanmaa–Varsinais-Suomi alueelle. Monet yritykset toimivat kuitenkin myös muualla Suomessa.

Yritysostoin on edennyt muun muassa pörssinoteerattu elektroniikkayhtiö Harju Elekter, joka on hankkinut Ulvilassa ja Keravalla toimivan Satmaticin, Kurikassa toimivan Finnkumun ja Uudessakaupungissa toimivan Telesillan.

– Harju Elekter AS Group on kansanvälinen toimija, ja Suomi on yksi tärkeimmistä kohdemaista konsernille, kertoo Satmaticin toimitusjohtaja Jan Osa.