Kojelautakameraan tallentui raju kolari moottoritiellä Virossa.

Tallinna–Narva-moottoritiellä tapahtui 6. marraskuuta raju liikenneonnettomuus.

Onnettomuus tapahtui Sillamäen ja Narvan välillä Hiiemetsan kylässä.

Kuorma-auton kuljettaja ajautui vastaantulijoiden kaistalle ja luisui poikittain tielle osuen kahteen vastaantulijaan.

Edellä ajanut Tesla onnistui väistämään pahimman viime hetkellä, mutta aivan Teslan perässä ajanut Audi-kuski joutui karmeaan paikkaan kuorma-auton konttien väliin.

Kaksi henkilöä kuljetettiin sairaalahoitoon, kertoi poliisi- ja rajavartiolaitoksen tiedottaja Martin Raid Delfin mukaan.

Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta liukkaalla ajokelillä ja kuorma-auton liian kovalla tilannenopeudella uskotaan olevan osaa asiaan.