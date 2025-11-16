Kojelautakameraan tallentui raju kolari moottoritiellä Virossa.
Tallinna–Narva-moottoritiellä tapahtui 6. marraskuuta raju liikenneonnettomuus.
Onnettomuus tapahtui Sillamäen ja Narvan välillä Hiiemetsan kylässä.
Kuorma-auton kuljettaja ajautui vastaantulijoiden kaistalle ja luisui poikittain tielle osuen kahteen vastaantulijaan.
Edellä ajanut Tesla onnistui väistämään pahimman viime hetkellä, mutta aivan Teslan perässä ajanut Audi-kuski joutui karmeaan paikkaan kuorma-auton konttien väliin.
Kaksi henkilöä kuljetettiin sairaalahoitoon, kertoi poliisi- ja rajavartiolaitoksen tiedottaja Martin Raid Delfin mukaan.
Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta liukkaalla ajokelillä ja kuorma-auton liian kovalla tilannenopeudella uskotaan olevan osaa asiaan.