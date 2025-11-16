Helsingissä on vietetty tänä viikonloppuna virolaisen kulttuurin festivaalia, Martin markkinoita.
Martin markkinat järjestettiin jo neljättäkymmenettä kertaa.
Esillä oli virolaista muotoilua, käsitöitä sekä ruokaa ja matkailuvinkkejä.
Tapahtumassa oli tavoitteena rakentaa maailman suurin himmeli ja lyödä aiempi ennätys, mutta aika loppui harmillisesti kesken. Mahdolliseen uuteen yritykseen on apua kuitenkin luvassa.
Jättihimmelin rakentaja Urmas Veersalu kertoo pitävänsä peukkuja suomalaisille, jos joku Suomessa haluaa tehdä himmeliennätystä. Hän toteaa, että Viron ruokojoukkueelta voi kysyä kaikkea avuksi ennätyksen tekemiseksi.
– Me varmasti autamme. Liettualaiset, jotka tekivät ensimmäistä kertaa virallisen Guinnesin ennätyksen, he auttoivat kovasti meitä, Veersalu kertoo.