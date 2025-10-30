Olympiastadionin johdon mukaan stadionin vuosien 2026–2028 konserttien suunnittelu on työn alla.

Kun vuonna 1938 Helsingin Taka-Töölöön valmistunut Olympiastadion avattiin neljävuotisen peruskorjausurakan jälkeen vuonna 2020, stadion otti takaisin paikkansa Suomen tapahtumapaikkojen ykkösenä.

Koronavuosien jälkeen stadionilla on nähty urheilutapahtumien lisäksi konsertteja takavuosien tapaan. Kesällä 2022 Olympiastadionilla esiintyi kansainvälisistä nimistä Ed Sheeran ja kotimaisista nimistä Haloo Helsinki, Apulanta, Sunrise Avenue sekä Antti Tuisku.

Vuoden 2023 kesänä stadionin täyttivät kahtena iltana saksalaisyhtye Rammstein ja kotimaisista tähdistä JVG sekä Kaija Koo.

Kesällä 2024 Olympiastadionilla riitti musiikkivilskettä. Taka-Töölöön vetivät väkeä kahtena iltana Metallica, yhtenä Bruce Springsteen ja peräti neljänä iltana brittisuuruus Coldplay.

Olympiastadionin huikean konserttikesän 2024 huipensi paluun tehnyt PMMP kahteen loppuunmyytyyn iltaan.

Viime kesänä stadionilla nähtiin kansainvälisistä nimistä omien genrejensä brittikonkarit Iron Maiden ja Robbie Williams, uransa huipentanut iskelmäkonkari Katri Helena sekä kahtena iltana Olympiastadionilla esiintynyt vuosituhannen vaihteen supernimi Ultra Bra.

3:16 Katso video: Ultra Bran keikalla Olympiastadionilla oli runsaasti keltaisiin sadetakkeihin sonnustautunutta yleisöä.

Kesällä 2025 Olympiastadion jäi kuitenkin väliin useammalta potentiaalisesti stadionin täyteen myyvältä nimeltä.

Australialaiskonkari AC/DC, amerikkalaistähdet Justin Timberlake ja Imagine Dragons esiintyivät Helsingin sijaan Tallinnassa. Yhdysvaltalaisjätti Guns N' Roses esiintyi Tampereella Ratinan stadionilla, sillä Olympiastadion oli yhtyeen kiertueaikatauluun sopivana ajankohtana varattu urheilutapahtumalle.

Entä miltä näyttää Olympiastadionin tuleva kesä?

Vaikka koko kansan suomirocksuuruus Eppu Normaali lopettaa uransa esiintyvänä yhtyeenä kesään 2026, Olympiastadionilla bändiä ei nähdä, Ratinassa ja Olympiastadionin naapuristadionilla Bolt Arenalla sen sijaan kyllä – kahtena iltana molemmissa.

Ensi vuonna debyyttilevynsä 30-vuotisjuhlia viettävä Nylon Beat esiintyy ennakko-odotusten vastaisesti Olympiastadionin sijaan Helsingin Jäähallissa neljänä iltana.

Vielä useammat lisäkonsertit eivät olisi iso yllätys.

Hurjat tuotantokustannukset

Mutta Helsingin Olympiastadionin tapahtumakalenteri vuodelle 2026 näyttää musiikkitapahtumien osalta tällä hetkellä typötyhjältä.

Peruskorjauksen jälkeen Olympiastadionin kapasiteetti on konserteissa lavarakennelman koosta ja sijainnista kentällä riippuen jopa 50 000 ihmistä.

Stadion on siis Suomen suurin konserttipaikka, kun noin 55 000 henkeä vetävän Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuiston käyttö on hiipunut Olympiastadionin remontin valmistuttua.

Lue lisää: Tästä syystä Eppu Normaalia ei enää nähdä Olympiastadionilla

Tapahtuma-alalla kuiskitaan, että musiikkitapahtumien kasvaneet tuotantokustannukset ja Olympiastadionilla konserttien järjestämisen, esimerkiksi tapahtumien infran rakentamisen kankeus ja hankaluus on saanut alan toimijat miettimään kahdesti konserttien järjestämistä stadionilla.

Alan asiantuntijoiden mukaan Olympiastadionilla järjestettävän konsertin tuotantokustannukset ovat niin suuret, että yksi loppuunmyyty ilta stadionilla riittää hädin tuskin nollatulokseen, eli konsertteja on järjestettävä vähintään kaksi, jotta se on kannattavaa.

Kotimaisilla artisteilla ei ole valmiina kiertueella stadionmittakaavan lavarakennelmaa, kuten vaikkapa Euroopan-kiertueella olevilla kansainvälisillä nimillä.

MTV Uutiset kysyi Olympiastadionin johdolta sähköpostitse kolme kysymystä tyhjään tapahtumakalenteriin ja stadionkonsertteihin liittyen.

Alla kysymykset ja stadionin johdon nimissä saadut vastaukset kokonaisuudessaan.

1. Esimerkiksi Nylon Beat ja Eppu Normaali ovat julkistaneet esiintymisiä viime aikoina ja esiintymispaikat ovat ennakkospekuloinnin vastaisesti jotain muita kuin se odotetuin eli Olympiastadion. Olympiastadionin verkkosivujen tapahtumakalenterissa vuosi 2026 eli ensi vuosi näyttää musiikkitapahtumien osalta tyhjältä. Mitä ajatuksia tämä herättää stadionin johdossa?

– Vuosien 2026–2028 konserttien suunnittelu on parhaillaan työn alla. Tapahtumien järjestäjät tiedottavat tulevista esiintymisistä, kun julkistusten aika on. Olympiastadionilla on salassapitovelvollisuus niin suunnitteilla olevista kuin jo sovituistakin konserteista, joten emme voi kommentoida osaltamme asiaa.

– Eppu Normaalin osalta on täysin ymmärrettävää, että Manserockin ikoni päättää pitkän uransa kotikaupungissaan Tampereella. Nylon Beat puolestaan valitsi lokakuulle sisäareenan.

2. Viime kesänä esimerkiksi yhdysvaltalaisyhtye Guns n’ Roses esiintyi Tampereella ja australialaisjätti AC/DC ei saapunut Suomeen lainkaan, vaan kiertue pysähtyi Tallinnassa. Huolettaako tämä, että Olympiastadion jää isoilta nimiltä väliin?

– Jokainen artisti ja kiertue on oma tapauksensa, ja valinta esiintymispaikasta riippuu monista tekijöistä, kuten artistin/yhtyeen toiveista, tarvittavasta kapasiteetista, arvioidusta lipunmyynnistä ja logistisista ratkaisuista. Remontin jälkeen, vuosina 2022–2025, Olympiastadionilla on järjestetty yhteensä 25 konserttia, joista peräti 13 on ollut kotimaisia esiintyjiä.

– Vertailun vuoksi: ennen remonttia (vuosina 1970–2015) stadionilla järjestettiin yhteensä 36 konserttia eli uudistetulla stadionilla on ollut ennätysmäärä konsertteja. Tänä vuonna Olympiastadionilla on nähty viisi suurta konserttia, joista Iron Maiden ja Robbie Williams edustavat kansainvälistä huippua.

3. Tapahtuma-alalla kuiskitaan, että Olympiastadionilla konserttien järjestäminen on tuotannon ja esimerkiksi infran osalta niin kallista, että järjestävä taho pääsee yhdestä loppuunmyydystä konsertista hädin tuskin omilleen. Lisäksi puhutaan, että stadionin suunnalla musiikkitapahtumien järjestämistä ei ole tehty helpoksi ja urheilutapahtumat menevät marssijärjestyksessä kirkkaasti musiikkitapahtumien edelle. Mitä ajatuksia tämä herättää Olympiastadionin johdossa?

– Stadionin varausjärjestelmä kohtelee kaikkia tapahtumajärjestäjiä tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko kyse musiikki- vai urheilutapahtumasta. Varausperiaate on yksinkertainen: ensimmäisenä varaava saa haluamansa päivät.

– On totta, että isommalla stadionilla myös tuotantokustannukset ovat suuremmat, ja Olympiastadion ei pysty vaikuttamaan kaikkiin tapahtumien järjestämiseen liittyviin kuluihin. Yleinen kustannustaso on Suomessa noussut viime vuosina sodan, koronapandemian, energiakriisin ja inflaation seurauksena. Stadionin hallinnassa olevat kustannukset ovat pysyneet vakaana vuosina 2022–2025 — vain pienet korotukset on tehty, joka kattaa vain osan stadionin oman kiinteistön kustannusnousuista, ja tänä aikana on järjestetty ennätykselliset 25 konserttia neljän vuoden sisällä, mikä kertoo siitä, että yhteistyö toimii.

– Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää toimintaa yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa niin, että konserttien järjestämisen kustannukset pysyvät mahdollisimman kohtuullisina ja että voimme löytää myös uusia tulonlähteitä tapahtumien tuottavuuden parantamiseksi.