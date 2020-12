Korona iski suomalaisyritysten kansainvälistymiseen: Vientiyritysten määrä putosi viidellä tuhannella – ”Kaikki oli valmiina, kunnes rajat meni kiinni”

Puuhax on vain yksi esimerkki. Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Jari Huovisen mukaan koronakriisi on heikentänyt dramaattisesti suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

– Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen vientiyritysten lukumäärä on vähentynyt. Meidän arvion mukaan meillä on nyt 18 000 vientiä tekevää tai muuten ulkomailla toimivaa työnantajayritystä, kun vielä viime vuonna niitä oli 23 000. Määrä on vähentynyt peräti viidellä tuhannella.