kolme Venäjän MiG-31-hävittäjäkonetta tunkeutui Viron ilmatilaan aamulla Suomenlahden yllä.

Sotilasliitto Nato vastasi ilmatilan loukkaamiseen heti pysäyttämällä Venäjän hävittäjät, sanoo Naton tiedottaja.

Suomen ilmavoimien hävittäjät osallistuivat operaatioon Venäjän hävittäjien saattamiseksi pois Viron ilmatilasta, kertoo virolaismedia Delfi. Delfin mukaan asian on vahvistanut Viron puolustusvoimien viestintäpäällikkö. Suomen puolustusvoimat ei ole kommentoinut asiaa.

Pääesikunnan tiedottaja sanoi STT:lle, ettei Puolustusvoimat kommentoi operatiivista tietoa, joka on salaista.

Myös virolainen uutistoimisto BNS uutisoi, että suomalaiskoneet pysäyttivät Venäjän hävittäjät, minkä jälkeen Italian ilmavoimien F-35-koneet saattoivat hävittäjät pois Viron ilmatilasta.

"Viron ulkopoliittinen johto tuomitsee ilmatilaloukkauksen"

Suomen Viron-suurlähettiläs Vesa Vasara kertoo MTV Uutisille, että Koko Viron ulkopoliittinen johto tuomitsee ilmatilaloukkauksen.

– Se mikä tekee tämän epätavalliseksi on se, että se tapahtui kolmen koneen voimalla. Heillä ei ollut transpondereita päällä ainakaan virolaisen median tietojen mukaan ja se on tietysti ennennäkemätöntä, Vasara kommentoi.

Vasaran mukaan hyvä uutinen on se, että Nato reagoi tilanteeseen napakasti.

Vasara toteaa, että kyseessä on Venäjältä selvä provokaatio, joka ei kuitenkaan tullut virolaisille järkytyksenä. Vasara toteaa, että virolaiset ovat tottuneet odottamaan venäläisiltä vain huonoja uutisia tai huonoa käyttäytymistä.

– Heillä (Venäjällä) on tällaista, sanotaan Suomeksi, pullistelua.

Vasara kehuu, että Naton ilmavalvonta toimi tilanteessa juuri niin hyvin kuin pitääkin.

