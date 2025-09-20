Virolaiskuski Paul Aron on toinen vaihtoehto F1-talli Alpinen ensi kauden kuljettajaksi, kertoo tallipäällikkö Flavio Briatore.
Alpine pohtii parhaillaan tallikaveria ranskalaiskuski Pierre Gaslylle, joka jatkaa tiimissä ainakin vuoteen 2028 asti.
Tällä kaudella sarjan hännille valahtanut Alpine teki pikavaihdoksen nostettuaan 22-vuotiaan Franco Colapinton vain kuuden kisan jälkeen tulokaskuski Jack Doohanin tilalle. Vaihdos ei kuitenkaan ole tuottanut toivottua tulosta.
Tallipäällikkö Briatoren mukaan valinta ensi kauden toisesta kuskista tehdään Colapinton ja virolaisen Paul Aronin välillä.
– Se on joko Franco tai Paul, Briatore kommentoi The Race -sivustolle.
– Paul on erittäin mukava kaveri ja myös todella nopea kuski. Minun pitää selvittää, mikä on tallin kannalta parasta.
21-vuotias Tallinnasta kotoisin oleva Paul Aron toimii tällä hetkellä Alpinen varakuljettajana. Hän sijoittui vuonna 2023 tulokaskaudellaan F3-luokassa kolmanneksi ja teki saman tempun ajaessaan ensimmäisen täyden kauden Formula 2 -sarjassa seuraavana vuonna.
– Minun ainoa intressini on hankkia tiimiin paras mahdollinen kuski. Tarvitsen vielä yhden tai kaksi kisaa siihen, mutta tänään en rehellisesti osaa vastata siihen, Briatore kommentoi tilannetta.