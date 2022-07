F1-tallilla kinkkinen pulma: huippulupaus uhkaa lipua muualle

Alpinen kokeneen espanjalaiskuljettajan Fernando Alonson sopimus päättyy tähän kauteen. Yleinen olettamus on kuitenkin se, että Alonso tekee vielä ainakin vuoden tai kahden mittaisen jatkon ranskalaistallin kanssa.

21-vuotias Piastri on tällä hetkellä Alpinen vara- ja testikuljettaja. Häntä on viety huhuissa erityisesti Williamsille. Esillä on ollut myös mahdollisuus, jossa Piastri korvaisi Daniel Ricciardon McLarenilla.