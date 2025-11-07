Kesken kauden Alpinen F1-kisakuljettajaksi hypännyt Franco Colapinto, 22, jatkaa ranskalaistallissa myös ensi kaudella.
Alpine julkisti Franco Colapinton jatkosopimuksen perjantaina. Ranskalaistalli jatkaa näin nykyisillä kuskeillaan, sillä Pierre Gaslyn sopimus ulottuu vuoteen 2028.
Argentiinalainen Colapinto korvasi australialaistulokas Jack Doohanin tällä kaudella Alpinella kuuden osakilpailun jälkeen.
Doohan ja Colapinto ovat ainoat tänä vuonna F1:ssä kilpailleet kuljettajat, jotka eivät ole kauden kuluessa saaneet yhtäkään MM-pistettä.
Ranskalainen Gasly on kaasutellut 20 pinnaa.
"Vaikea vuosi"
Alpinen tallipäällikkö Flavio Briatore sanoi uskoneensa aina, että Colapintolla on "oikeanlaiset ominaisuudet ja potentiaali olla huippukuljettaja, joka voi kasvaa tiimin mukana".
– Vuosi on ollut vaikea koko tiimille, eikä ole ole ollut helpointa suoriutua, mutta sekä Franco että Pierre ovat tehneet parhaansa auttaakseen tiimiä parhaaseen mahdolliseen asemaan ensi kautta varten, Briatore muotoili tiedotteessa.
Colapinto kiitteli Briatorea ja koko tiimiä uskosta häneen ja siihen, että yhän voi auttaa tallia eteenpäin tulevaisuudessa.
– Siitä lähtien, kun tein Formula 1 -debyyttini, tiesin, että vallitsevissa olosuhteissa paikkani säilyttäminen tässä sarjassa olisi valtava haaste, kuski kommentoi.
Colapinto debytoi F1:ssä viime kauden loppupuolella Williamsilla ja sai tuolloin yhdeksästä osakilpailusta kasaan viisi pistettä.