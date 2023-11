Viro viestittää: Olemme valmiita auttamaan Suomea itärajalla

Viro on valmis auttamaan Suomea itärajan tilanteessa, jos Suomi apua tarvitsee, kertoo Viron parlamentin puhemies Lauri Hussar STT:lle Eduskuntatalossa. Puhemiesvierailulla Suomessa oleva Hussar sanoo kertoneensa tarjouksesta myös eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle (ps.).

Hussar uskoo, että hyötyä voisi olla myös sen jakamisesta, mitä virolaiset ovat oppineet aiemmista operaatioista, joissa he ovat olleet tekemisissä samanlaisten tilanteiden kanssa.

– Ei ole salaisuus, että Venäjä on käyttänyt tällaisia asioita hybridiaseina naapurimaitaan vastaan, ja sitä on tehnyt myös Valko-Venäjä. Tavoitteemme on auttaa kaikkia liittolaisiamme ja naapureitamme suojautumaan tällaisilta vihamielisiltä toimilta ja hybridisodankäynniltä, Hussar sanoo.