Itärajan tilanne voi jatkua vuosia – Suomen tulee tarvittaessa rikkoa turvapaikkasopimuksia, sanoo Pekka Toveri

Venäjän hybridioperaatio itärajalla voi jatkua vuosien ajan, sanoo kansanedustaja, entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok.) MTV:n Uutisextrassa.

– Venäjä pelaa pitkää peliä. Se voi ajaa toiminnan alas viikoiksi, kuukausiksi tai vuodeksikin, ja palata asiaan jälleen, kun laskemme omaa valmiuttamme.

Itäraja on suljettu 13. joulukuuta saakka. Syynä on Venäjän välineellistetty maahantulo eli turvapaikanhakijoiden ohjaaminen Suomen rajalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hallitus seuraa tilannetta, ja voi tarvittaessa jatkaa tai kumota sulkupäätöksen.

Toverin mukaan on vaikea arvioida, jatketaanko itärajan sulkua kahden viikon jälkeen. Rajavartiolaitos on varoittanut ilmiön laajenemisesta maastorajoille, mutta Toveri uskoo tilanteen pysyvän talven ajan rauhallisena.

Kesällä, kun maastossa liikkuminen on helpompaa, Venäjä voi pahimmillaan alkaa ohjata tulijoita myös Suomen maastorajalle eli virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolelle.

Näin on käynyt muun muassa Puolassa, Liettuassa ja Latviassa, joiden rajoilla Valko-Venäjän hybridioperaatio on jatkunut yli kahden vuoden ajan. Kuluvana vuonna luvattomia rajanylityksiä on ollut noin 4 300, ja yrityksiä 33 800.

– Ihmisiä on yritetty saattaa maastorajojen yli, ja heitä on jopa aseistettu niin, että he toimivat aggressiivisesti puolalaisia rajavartioita vastaan. Näitä kaikkia keinoja voidaan käyttää myös meidän rajoillamme. Toivottavasti tähän ei mennä, mutta se on mahdollista, Toveri sanoo.

Toveri: Suomen on oltava valmis rikkomaan turvapaikkasopimuksia

Vaikka itärajan rajanylityspaikat on suljettu, turvapaikkahakemus on kansainvälisten velvoitteiden mukaan otettava vastaan kaikilta, jotka ovat tavalla tai toisella päässeet rajan yli käyttämättä väkivaltaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Puola, Liettua ja Latvia ovat kuitenkin Valko-Venäjän hybridioperaation aikana työntäneet ihmisiä takaisin Valko-Venäjän puolelle, ja kieltäytyneet ottamatta heidän turvapaikkahakemuksiaan vastaan.

Tämän niin sanotun push back -toiminnan on tulkittu rikkovan kansainvälisiä velvoitteita. Ne eivät salli turvapaikanhaun keskeyttämistä kokonaan edes hybridivaikuttamisen tilanteissa.

Toisaalta EU-maiden on katsottu hiljaisesti hyväksyneen push back -toiminnan.

Toverin mielestä myös Suomen pitää olla tarvittaessa valmis push back -menettelyyn, jos turvapaikanhakijoita alkaa pyrkiä suuria määriä maastorajojen yli.

– Luulen, että siihen on tarvittaessa mentävä. Meillä on pitkä raja, jota on vaikea kokonaan sulkea. Vaikka raja on maaston kannalta vaikea ylittää, siellä on tilaa työntää isojakin ihmisjoukkoja rajan yli.

Toverin mielestä näin tulisi toimia, vaikka Suomi rikkoisi samalla kansainvälisiä velvoitteitaan.

– Kansainväliset sopimukset on tehty aivan toisenlaiseen maailmaan. Sellaiseen, jossa suurvallatkin noudattivat sopimuksia ja sääntöjä.

– Täytyy muistaa, että Suomen hallituksen, eduskunnan ja viranomaisten ensisijainen ja tärkein velvollisuus on huolehtia omien kansalaistemme turvallisuudesta. Sen jälkeen pidämme kansainvälisistä sopimuksista niin hyvin kuin on mahdollista.

Venäjäkin rikkoo parhaillaan kansainvälisten sopimusten henkeä käyttämällä niitä länsimaisia demokratioita vastaan, Toveri sanoo.

– Meidänkin tulee pohtia, miten voimme pitää kiinni arvoistamme ja auttaa hädänalaisia ihmisiä niin, ettemme kuitenkaan anna Venäjälle aseita käteen, Toveri sanoo.