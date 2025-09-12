Viro ja Latvia ovat sulkeneet maiden itäistä ilmatilaa lentoliikenteeltä Puolan tapahtumien vuoksi.

Viron puolustusvoimat ehdotti eilen väliaikaisen lentokieltoalueen perustamista Itä-Viron ilmatilaan. Viron puolustusministeri Hanno Pevkur vahvisti lentokieltoalueen perustamisen uutissivusto Delfille.

Viron puolustusvoimat perusteli ehdotustaan sillä, että myös Latvia ja Suomi ovat asettaneet lentokieltoja. Latvian hallitus kertoi itäisen alueen ilmatilan sulkemisesta eilen, mutta Suomi ei kuitenkaan ole asettanut lentokieltoa.

Viron puolustusvoimien mukaan maan uhka-arvio ei ole kuitenkaan muuttunut, eikä Viroon kohdistu suoraa tai välitöntä sotilaallista uhkaa.

Latvian puolustusministeri Andris Spruds sanoi eilen lehdistötilaisuudessa, että keskiviikon tapahtumat Puolassa loukkasivat sotilasliitto Naton ilmatilaa, ja Latvian on toimittava sen mukaisesti.

Ministerin mukaan Latviaan ei tällä hetkellä kohdistu suoraa uhkaa, mutta ennaltaehkäisevät toimet ovat tarpeen.



Viron lentokieltoalue on voimassa tulevina viikkoina yöaikaan klo 20-07 välillä. Latviassa lentokieltoalue on voimassa ensi viikon torstaihin saakka.



Kielto rajoittuu 6 000 metrin korkeuteen, mikä koskee esimerkiksi harrasteilmailua ja drooneja.