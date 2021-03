Vinyylilevyjen tuotanto palaa Suomeen 26 vuoden jälkeen – "Kysyntä on kovaa, ja vinyylit myyvät hyvin"

Vinyylin viehätys on paitsi äänessä, myös itse levyssä esineenä ja sen kansissa. Levyjen soittaminen ja kansien tutkailu on harrastus, joka meni pois muodista CD-levyjen vallatessa alaa 1990-luvulla.

– Kysyntä on kovaa, ja vinyylit myyvät hyvin. Maailmalla tehtaiden kapasiteetti on aivan loppu, ja niihin on pitkät jonot, kertoo Helsingin levypuristamon perustaja Lupu Pitkänen.