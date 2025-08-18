Hymy: Hanna Hirvonen pudotti painoa 18 kiloa – haluaisi rintojen pienennysleikkaukseen

Tangokuningatar Hanna Hirvonen kertoo Hymylle painonpudotusurakastaan ja haaveestaan päästä rintojen pienennysleikkaukseen.

Vastikään tangokuningattareksi kruunattu Hanna Hirvonen, 43, kertoo Hymy-lehden haastattelussa toiveestaan päästä rintojen pienennysleikkaukseen.

Hirvonen paljastaa, että on pudottanut viimeisen vuoden aikana painoa 18 kiloa. Hän kertoo painonpudotuksen taustalla olevan terveydellisiä syitä.

– Olen jo pitkään kärsinyt niskan ja hartioiden seudun vaivoista ja selkäkivuista, myös niin sanottu emännän kyhmy tekee tuloaan. Isot rinnat ovat merkittävä syy vaivoihin ja siksi haluaisinkin pienentää rintojani leikkauksen avulla, Hirvonen kertoo.

Hirvonen kertoo ottaneensa yhteyttä julkiseen terveydenhuoltoon, josta hän sai ohjeeksi pudottaa painoaan. Tangokuningattaren mukaan painoindeksin tulee olla leikkausta varten alle 30.

– Jonot kestävät vähintään puoli vuotta, eikä edes jonottamaan pääse, jos indeksi on yli 30, hän sanoo.

Hirvonen kertoo painonpudotuksensa jatkuvan edelleen. Artistina ja taksinkuljettajana hänen työaikansa vaihtelevat suurestikin, ja näin ollen esimerkiksi säännöllisestä ruokailurytmistä on hänen mukaansa vaikea pitää kiinni.

– Vielä pitäisi kymmenen kiloa saada pois.

Hirvonen kruunattiin tangokuningattareksi Seinäjoen tangomarkkinoilla 12. heinäkuuta. Tangokuninkaan kruunun nappasi puolestaan Veeti Tikkanen.

Tänä vuonna tangokuninkaalliset valitsi yleisö. Hirvonen ja Tikkanen voittivat finaalin yli 60 prosentin yleisöäänillä.